"Der Sport der Menschen": DFB-Stiftungspodcast mit Goretzka und Klingbeil

Keine Spur müde, kein bisschen satt. "Die Leidenschaft für den Fußball ist bei mir ungebrochen. Ich stehe jeden morgen auf und freue mich auf das Training", sagt der 26 Jahre alte Champions-League-Sieger und Nationalspieler Leon Goretzka in der neuen Folge des Podcast der DFB-Stiftungen. Das 45-minütige Format "Mehr als ein Spiel" erscheint heute auf Spotify und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.

Kritisch sieht Goretzka eine für ihn erkennbare Überversorgung junger Talente. "Heutzutage ist es so, dass schon sehr früh alles auf den sportlichen Erfolg ausgerichtet ist. Den Spielern wird soviel wie möglich abgenommen, damit sie sich ausschließlich auf den Fußball konzentrieren können." Darunter leide in der Folge die persönliche Entwicklung, junge Talente wirkten manchmal ausgepowert, wenn sie in der Bundesliga ankommen, warnt Goretzka. "Dabei ist die Ankunft im Profibereich erst der Anfang."

Moderatoren mit Profil

Noch einmal, wie schon bei der Auftaktfolge von "Mehr als ein Spiel", waren Goretzka und der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil (SPD) die Gäste von Düzen Tekkal und Nils Straatmann. Die vielfach ausgezeichnete Journalistin Tekkal ist Gründerin von "HAWAR.help" und "GermanDream". Straatmann kann nicht nur mit Worten, sondern auch was am Ball: Der Autor und Poetry-Slammer ist Torjäger der Autoren-Nationalmannschaft. Absender des Podcast sind die drei DFB-Stiftungen, die traditionell das selbst getragene und vielfältige Wirken des Verbandes im Bereich der Nachhaltigkeit unterstützen: die DFB-Stiftung Sepp Herberger (gegründet 1977), die DFB-Stiftung Egidius Braun (2001) und die DFB-Kulturstiftung (2007).

Zum Schluss formulierte der bekennende Bayern-Fan Klingbeil seinen Wunsch für die Zukunft des Fußballs: "Wieder eine stärkere soziale Verankerung. Denn Fußball, das ist der Sport der Menschen."

