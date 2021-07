Der neue Spielball der 3. Liga ist da

Der neue Spielball der 3. Liga steht fest. Die 20 Klubs werden die Saison 2021/2002 mit dem "Conext 21 Pro" von adidas bestreiten. Das FIFA-zertifizierte Spielgerät tritt die Nachfolge des "Uniforia" an und ist aktuell schon bei den Media Days der 3. Liga im Einsatz. Mit dem Conext 21 Pro wurde auch bei der UEFA EURO 2020 gespielt.

DFB-Ausrüster adidas ist seit 2018 Partner der 3. Liga und stellt einen einheitlichen Spielball. Die Vereinbarung für die 3. Liga läuft bis Ende der Saison 2025/2026.

Auch Frauen-Bundesliga spielt mit Conext 21 Pro

Der Conext 21 Pro bietet eine thermisch geklebte, nahtlose Konstruktion. Er besteht aus 70 Prozent Polyurethan, 20 Prozent recyceltem Polyester und zehn Prozent Viskose. Sein dynamisches Design ist von Bewegung inspiriert. Die ineinandergreifenden Panels des Balles stehen für die Einheit der sechs Kontinentalverbände.

Alle 380 Spiele der Saison 2021/2022 in der 3. Liga werden mit dem Conext 21 Pro bestritten. Jeder der 20 Klubs erhält ein Kontingent von 270 Bällen sowie 60 Winterbällen zu Spiel- und Trainingszwecken. Saisonstart in der 3. Liga ist am Freitag, 23. Juli.

Auch in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga wird der Conext 21 Pro von adidas als offizieller Spielball zum Einsatz kommen.

[jb]