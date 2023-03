"Der nächste Topgegner": U 16 mit 22 Spielern nach Italien

Der Gewinn des UEFA-Entwicklungsturniers in Portugal machte Lust auf mehr, nun wartet mit Italien der Nachwuchs einer weiteren Spitzenmannschaft bei zwei weiteren Gastspielen in Südeuropa auf die deutschen U 16-Junioren. Zunächst gastiert das Team von DFB-Trainer Michael Prus am Freitag, 24. März (ab 15 Uhr), in Florenz, die zweite Partie gegen die italienische U 16 steigt dann am Montag, 27. März (ab 11 Uhr), in Tirrenia bei Pisa. Für die beiden Spiele hat Prus zwei Torhüter sowie 20 Feldspieler berufen, darunter sieben Debütanten. Auf Abruf stehen 15 weitere Akteure.

"Wir freuen uns auf den nächsten Topgegner für unsere Mannschaft. Wir wollen die gute Entwicklung, die wir mit dem Sieg beim Turnier in Portugal gezeigt haben, fortsetzen", sagt Prus. "Gleichzeitig wird es aber auch darum gehen, neuen Spielern die Gelegenheit zu geben, sich international zu messen und die Spielidee des DFB umzusetzen."

Nach dem beiden Auswärtsspielen in Italien stehen für die U 16-Junioren wieder zwei Begegnungen vor eigenen Fans an. Gegner in zwei Heimspielen am 25. und 28. Mai ist dann Frankreich.

[dfb]