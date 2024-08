Der Google Pixel Supercup der Frauen live im TV und Stream

Der Google Pixel Supercup der Frauen zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg am Sonntag (ab 18.15 Uhr, live bei Sport1, MagentaSport und DAZN) ist das erste Highlight der sich noch in den Startlöchern befindenden Saison. DFB.de hat die wichtigsten Informationen in einem FAQ gesammelt.

Was ist der Google Pixel Supercup der Frauen und wer spielt mit?

Der wiedereingeführte Supercup der Frauen ist für die besten Mannschaften des Landes die erste Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen. Wie bei den Männern auch treffen beim Supercup der Frauen die Deutschen Meisterinnen, in diesem Fall der FC Bayern München, sowie die DFB-Pokalsiegerinnen, der VfL Wolfsburg, aufeinander. Sollten beide Mannschaften in den kommenden Jahren identisch sein, kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Meister und Vizemeister.

Wo wird gespielt?

Die Partie wird an einem jährlich wechselnden, neutralen Spielort ausgetragen, mit dem der Supercup als ein Highlightevent des Frauenfußballs gezielt in unterschiedliche Regionen des Landes gebracht werden soll. In diesem Jahr wird am Sonntag (ab 18.15 Uhr) das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden Gastgeber sein.

Ist der Supercup der Frauen ein völlig neues Event?

Tatsächlich nein. Bereits zwischen 1992 und 1997 wurde der Supercup der Frauen sechs Jahre lang ausgetragen. Rekordgewinner mit jeweils zwei Siegen sind Grün-Weiß Brauweiler (1994, 1997) und der FSV Frankfurt (1995, 1996), auf einen Triumph kommen der TSV Siegen (1992) und TuS Niederkirchen (1993). Nach 27 Jahren Pause ist diese Veranstaltung als Google Pixel Supercup zurück im nationalen Frauen-Kalender.

Wer überträgt den Google Pixel Supercup der Frauen?

Fans, die nicht live in Dresden dabei sind, können die Partie gleich auf mehreren Sendern verfolgen. Sport1 wird den Supercup im Free-TV übertragen, parallel zeigen auch MagentaSport und DAZN, die auch weiterhin jeweils alle Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga im Programm haben, die Partie als kostenpflichtiges Angebot.

Bekommt man beim Supercup auch einige Bronzemedaillen-Gewinnerinnen zu sehen?

Davon kann man fest ausgehen. Allein zwölf Spielerinnen des 20-köpfigen Olympia-Kaders, darunter Siegtorschützin Giulia Gwinn, Alexandra Popp und Jule Brand, tragen entweder das Bayern- oder das Wolfsburg-Trikot.

Wo kann ich Tickets erwerben und wie teuer sind sie?

Sitzplatzkarten sind im DFB-Ticketportal erhältlich und kosten 15 Euro (Kategorie 3/ermäßigt 12), 25 Euro (Kategorie 2/ermäßigt 15) und 45 Euro (Kategorie 1/ermäßigt 25). 11 Euro zahlen Fans für Tickets im Stehplatzbereich der Nordtribüne, Kinder bis einschließlich 14 Jahre alle Sitzplatzkategorien jeweils 10 Euro. Gruppentickets (ab 10 Personen) sind im Stehplatzbereich für 8 Euro erhältlich. Sitzplatz-Gruppenkarten werden exklusiv über den Sächsischen Fußball-Verband verkauft.

[dfb]