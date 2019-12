Der Fußball bedankt sich

1,7 Millionen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer werden im Rahmen der kommenden zwei Spieltage von der Bundesliga bis in die 3. Liga und die FLYERALARM Frauen-Bundesliga durch die Aktion "Danke ans Ehrenamt" gewürdigt. Der DFB und der deutsche Spitzenfußball bedanken sich damit bei den vielen Menschen, die sich hierzulande ehrenamtlich für den Fußballsport engagieren. "Danke ans Ehrenamt" ist eine der am längsten durchgehend laufenden DFB-Aktionen.

Die Würdigungen in den Stadien finden rund um den "Internationalen Tag des Ehrenamtes" am 5. Dezember statt. "Danke ans Ehrenamt" ist eine Initiative des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die seit 1999 jährlich durchgeführt und von der DFL Deutsche Fußball Liga unterstützt wird. Neben den Profiligen nehmen auch die Klubs der 3. Liga und der FLYERALARM Frauen-Bundesliga daran teil. Im Rahmen ihrer Heimspiele machen die Klubs teilweise durch die Verleihung von Auszeichnungen, Videos auf den Stadionleinwänden, Lautsprecherdurchsagen, Bannern und weitere Aktionen auf die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements aufmerksam.

In den knapp 25.000 Fußballvereinen bekleiden etwa 400.000 Menschen eine ehrenamtliche Position, weitere 1,3 Millionen freiwillig engagierte Helfer kommen hinzu. Demografische und kulturelle Veränderungen stellen den Fußball vor neue Aufgaben. Dazu nur zwei Beispiele: Wo sich früher Ehrenamtliche dauerhaft an einen Verein gebunden fühlten, ist die Tätigkeit heute in der Regel zeitlich befristet. Und regionale Bindungen spielen eine kleinere Rolle bei der Wahl eines Vereins, die eigene Lebenssituation eine immer größere. Bei allen Veränderungen empfinden 1,7 Millionen Menschen eine große Freude, sich im Fußball ehrenamtlich zu engagieren. Dafür sagt der Fußball "Danke".

