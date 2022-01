Der Fall Türkgücü: Was bedeutet ein Insolvenzantrag in der 3. Liga?

Türkgücü München hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Dies hat die Geschäftsführung des Drittligisten am heutigen Montag öffentlich bekannt gegeben. Was sagen die DFB-Statuten im Fall eines Insolvenzantrags? DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

Welche Folgen sind im Grundsatz bei einem Insolvenzantrag vorgesehen?

Relevant hierfür ist die DFB-Spielordnung. Unter § 6 Nr. 6. b) ist dort festgehalten: Beantragt ein Klub der 3. Liga selbst die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen sich, werden der ersten Mannschaft neun Punkte aberkannt. Maßgeblich für diese Rechtsfolge ist der Insolvenzantrag, nicht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

Wer trifft die Entscheidung über eine mögliche Sanktionierung?

Die Entscheidung obliegt für die 3. Liga in solchen Fällen dem Spielausschuss des DFB.

Wann würde ein Punktabzug greifen?

Der Punktabzug wird erst vollzogen, wenn der DFB-Spielausschuss eine offizielle Entscheidung getroffen hat. Ein exakter Zeitpunkt dafür kann nicht benannt werden. Beim Fall Uerdingen im vergangenen Jahr lagen zwischen Stellung des Insolvenzantrags und Entscheidung über den Punktabzug rund drei Wochen. Klar ist: Ein Punktabzug würde in der laufenden Spielzeit der 3. Liga greifen.

In der vergangenen Saison wurden dem KFC Uerdingen nach seinem Insolvenzantrag nur drei Punkte in der 3. Liga abgezogen? Warum wären es jetzt neun?

Aufgrund der Corona-Krise galt in der Spielzeit 2020/2021 eine befristete Ausnahmeregelung in der 3. Liga, die einen reduzierten Punktabzug von drei Zählern vorsah. Zu Beginn der Pandemie war der Punktabzug im Falle von Insolvenzanträgen für die Saison 2019/2020 sogar komplett aufgehoben gewesen. Darum hatte der damalige Antrag des 1. FC Kaiserslautern auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens statutengemäß keine Auswirkungen auf die Tabelle.

Mit Beginn der Saison 2021/2022, mehr als zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, ist wieder die ursprüngliche Regelung in Kraft getreten. Diese sieht einen Abzug von neun Punkten vor. Entsprechende Regelungen gibt es auch in den Lizenzligen und gegebenenfalls in tieferen Spielklassen.

Ist nun der Spielbetrieb bei Türkgücü München in der 3. Liga für den Rest der Saison gefährdet?

Der Klub steht hierzu mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter und dem DFB in Verbindung. Ziel ist es, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.

Welche Auswirkungen hat ein Insolvenzantrag auf das Zulassungsverfahren für die kommende Saison?

Im Grundsatz kann ein Klub im Insolvenzverfahren eine Zulassung für die 3. Liga beantragen und auch erhalten – vorbehaltlich der sportlichen Qualifikation und der Erfüllung aller Vorgaben des Zulassungsverfahrens. Ein solches Beispiel war der VfR Aalen im Jahr 2017. Der KFC Uerdingen hingegen konnte 2021 nicht die Vorgaben im Zulassungsverfahren erfüllen und musste daher trotz sportlicher Qualifikation absteigen.

Zum anstehenden Zulassungsverfahren für die Saison 2022/2023 sind aktuell keine Angaben möglich. Generell gibt der DFB als Liga-Träger in laufenden Prüfungsprozessen keine Zwischenmeldungen zu einzelnen Klubs ab. Dies gilt auch bei der turnusmäßigen Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit während der Saison in der 3. Liga.

[dfb]