Der Faktencheck: Traditionsduell Rostock gegen Bielefeld

Bundesliga, 2. Bundesliga und nun 3. Liga: Das Duell zwischen den beiden Traditionsvereinen FC Hansa Rostock und Arminia Bielefeld, die sich am Samstag (ab 14 Uhr, Livestream auf NDR.de) gegenüberstehen, gab es bereits in drei verschiedenen Spielklassen. Zu gemeinsamen Erstligazeiten landete die Hansa-Kogge dabei ihren bislang letzten Heimsieg gegen die Ostwestfalen, ein 3:0 in der Saison 2003/2004.

Einen ihrer größten Erfolge der Vereinsgeschichte fuhren die Bielefelder durch ein 1:0 gegen Hansa Rostock im DFB-Pokal ein und erreichten in der Saison 2004/2005 mit Nationalspieler Patrick Owomoyela erstmals das Halbfinale. Das Drittligaspiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Zwei Trainerfüchse: Mit Hansa-Trainer Peter Vollmann (56) und seinem Bielefelder Kollegen Norbert Meier (55) stehen sich zwei der erfahrensten Trainer der 3. Liga gegenüber. Nur Karsten Heine (59) vom Chemnitzer FC hat noch einige Jahre mehr auf dem Buckel. Kurios: In einem Ligaspiel standen sich die beiden Routiniers erst einmal als Trainer gegenüber: Am 12. Spieltag der Saison 2011/2012 in der 2. Bundesliga siegte Meier als Trainer von Fortuna Düsseldorf gegen Vollmanns Ostseestädter und schaffte am Saisonende den Aufstieg in die Bundesliga. In Rostock wurde Peter Vollmann wenig später durch Wolfgang Wolf ersetzt, der jedoch den Abstieg in die 3. Liga nicht verhindern konnte.

Vollmann spioniert: Der Hansa-Trainer, der zu Saisonbeginn nach Rostock zurückgekehrt war, nahm am Dienstag eine fast 1600 Kilometer lange Reise (Hin- und Rückfahrt) auf sich und sah sich den 3:1-Auswärtssieg der formstarken Arminia (13 Punkte aus den vergangenen fünf Partien, noch keine Auswärtsniederlage) im Nachholspiel bei der SpVgg Unterhaching an, um bestens informiert zu sein. "Ich erwarte Bielefeld am Saisonende unter den Top drei", betont Vollmann im Gespräch mit DFB.de. "Die Mannschaft ist so gut besetzt, dass sie auch den etwas durchwachsenen Saisonstart kompensieren kann."

Pokalaufgabe gelöst: Ebenso wie die Arminia war auch Rostock unter der Woche im Einsatz. Nach einem 8:0 beim Landesligisten FSV Blau-Weiß Greifswald stehen die Ostseestädter im Achtelfinale des Verbandspokals von Mecklenburg-Vorpommern. Mit Robin Krauße (Oberschenkelprellung) und David Blacha (Oberschenkelverhärtung) wurden zwei angeschlagene Spieler geschont, die gegen Bielefeld aber wieder zum Kader gehören sollen. Auch Torhüter Jörg Hahnel, Routinier Sebastian Pelzer und Torjäger Marcel Ziemer kamen nicht zum Einsatz, Innenverteidiger Christian Stuff wurde eingewechselt.

Doppelter Heimkomplex: Vor der Partie gegen die Ostwestfalen wartet der FC Hansa saisonübergreifend bereits seit 13 Runden auf einen Sieg im eigenen Stadion. Der letzte Dreier vor heimischer Kulisse datiert vom 14. Dezember 2013, als sich die Rostocker durch einen Treffer von David Blacha gegen den späteren Absteiger SV 07 Elversberg 1:0 durchsetzten. Mit einer Heimschwäche kämpft auch Rostocks bester Torschütze Marcel Ziemer: Der vor Saisonbeginn vom 1. FC Saarbrücken verpflichtete Angreifer erzielte seine bisherigen fünf Treffer allesamt in der Fremde.

Made in Germany: In dieser Saison stellt Arminia Bielefeld die Mannschaft mit den wenigsten Legionären in der 3. Liga. 23 von 24 Spielern im Kader besitzen einen deutschen Pass. Nur der vor einigen Tagen verpflichtete David Ulm (zuvor SV Sandhausen) stammt aus Frankreich, ist aber auch schon seit 2006 in Deutschland aktiv. Im Unterhaching-Spiel fehlte der 30-Jährige auf Grund von musklären Problemen. Auf Seiten der Rostocker besitzen auch nur David Blacha (Polen) und Jovan Vidovic (Slowenien) keine deutsche Staatsbürgerschaft.