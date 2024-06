Der EM-Kader steht fest

Der finale Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Heim-Europameisterschaft steht fest! Vor Beginn der EM hat sich Bundestrainer Julian Nagelsmann entschieden, mit diesem Team in die Europameisterschaft zu gehen:

Tor

Oliver Baumann

Manuel Neuer

Marc-André ter Stegen

Abwehr

Waldemar Anton

Benjamin Henrichs

Josua Kimmich

Robin Koch

Maximilian Mittelstädt

David Raum

Antonio Rüdiger

Nico Schlotterbeck

Jonathan Tah

Mittelfeld

Robert Andrich

Chris Führich

Pascal Groß

Ilkay Gündogan

Toni Kroos

Jamal Musiala

Aleksandar Pavlovic

Leroy Sané

Florian Wirtz

Angriff

Maximilian Beier

Niclas Füllkrug

Kai Havertz

Thomas Müller

Deniz Undav

Verzichten wird Nagelsmann im finalen Kader, der laut UEFA insgesamt 26 Spieler umfassen darf, auf Alexander Nübel. Nübel war vom Bundestrainer am 16. Mai für den vorläufigen EM-Kader nominiert worden und hatte in den vergangenen beiden Wochen ebenso wie die U 21-Nationalspieler Rocco Reitz und Brajan Gruda die Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft mitgemacht. Zunächst in Blankenhain im Weimarer Land, dann im Team Base Camp von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach. Gruda hatte bereits am Mittwoch wegen einer muskulären Verletzung in der Wade von der Nationalmannschaft abreisen müssen.

Nagelsmann sagte zu seiner Entscheidung: "Es hat nichts mit der Leistung von Alexander zu tun. Er hat sich sehr gut eingegliedert und gute Trainingsleistungen gezeigt. Ich habe ihm im Feedbackgespräch auch seine Zukunft beim DFB aufgezeigt. Auf der Torhüterposition kann man nachnomieren, falls sich während des Turniers einer verletzt. Das funktioniert bei Feldspielern nicht. Jetzt steht der Kader und die Mannschaft auch."

Die Nationalmannschaft kommt ab Montag wieder in ihrem Team Base Camp in Herzogenaurach zusammen. Am 14. Juni (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV und im ZDF) eröffnet Deutschland die UEFA EURO 2024 mit dem Spiel gegen Schottland in München. Es folgen die Gruppenspiele am 19. Juni (ab 18 Uhr, live bei MagentaTV und in der ARD) gegen Ungarn in Stuttgart und am 23. Juni (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV und in der ARD) gegen die Schweiz in Frankfurt.

