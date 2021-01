"Der beste FIFA-Spieler ist ein Deutscher"

Im European Qualifier 2 der FIFA Global Series hat Dylan "DullenMike" Neuhausen die gesamte FIFA-Welt in Staunen versetzt. Im Finale des prestigeträchtigen Turniers bezwang der Spieler des Esport-Teams NEO den Israeli Naseem "NEissat14" Eissat deutlich mit 12:1.

Spätestens seit diesem dominanten Auftritt gilt DullenMike für viele Kenner*innen der Szene als einer der besten Spieler der Welt. FIFA-Experte Jimmy Conrad zeigte sich von der Leistung des deutschen eNationalspielers beeindruckt. Der Host der FIFA Global Series-Übertragung sprach nach dem Finalsieg von einer historischen Leistung, welche die FIFA-Welt so noch nicht gesehen habe. DullenMike sei für ihn momentan "der beste FIFA-Spieler der Welt".

"EA FIFA esports" schrieb, dass DullenMike "auf einem anderen Level" gespielt habe. Für FIFA-Analyst Michael Labelle ist DullenMike im FIFA-Kontext "der angsteinflößendste 18-Jährige", den er je gesehen habe. Das Finale gewann Neuhausen nicht nur deutlich, sondern auch mit einer einzigartigen Leichtigkeit, welche sich durch Trickschüsse und Skillmoves äußerte.

Ungeschlagen im gesamten Turnier

Im European Qualifier 2 traten die 1.844 besten FIFA-Esportler*innen der Welt an. Nur Spieler*innen, die "verified" sind, also mindestens 27 Spiele in einer der vergangenen Weekend Leagues gewonnen haben, durften an dem Turnier teilnehmen. DullenMike setzte sich also gegen die versammelte FIFA-Elite auf der XBOX, insgesamt 664 Spieler*innen, durch und krönte sich damit zum Champion.

Auf dem Weg ins Finale bezwang er unter anderem "xMusti19", seinerseits deutscher FIFA-Profi beim FC St. Pauli. Auch er überzeugte durch starke Leistungen und konnte sich einen Platz in der Top Vier sichern. Auf der PlayStation schaffte es mit Denis "Denis" Müller ein weiterer Deutscher in die Top Vier des European Qualifiers 2.

Der "DullenMike-Patch"

FIFA-Experte und Analyst beim offiziellen EA Sports FIFA Global Series-Livestream, Spencer Owen, nannte das neuste FIFA-Update den "DullenMike-Patch". Er führte an, dass sich der deutsche eNationalspieler am besten auf das neue Update eingestellt habe. Dies sei ihm vor allem durch das Umstellen auf die 5-3-2 Formation gelungen. Während des gesamten Turniers stand "DullenMike" sehr kompakt in der Abwehr und brillierte nichtsdestotrotz offensiv, unter anderem durch seine weit aufrückenden Flügelverteidiger.

Dank seiner Erfolge in den beiden vergangenen EA-Events steht Dylan "DullenMike" Neuhausen nun auf dem ersten Platz der FIFA-Weltrangliste und hat damit seine Teilnahme am größten FIFA-Turnier des Jahres, dem FIFA eWorld Cup, gesichert. Alle Informationen zur FIFA Global Series sind auf der offiziellen Homepage der FIFA zu finden.

[dfb]