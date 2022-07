Deniz Aytekin und Katrin Rafalski sind "Schiedsrichter des Jahres"

Katrin Rafalski ist die "DFB-Schiedsrichterin des Jahres 2022", Deniz Aytekin der "DFB-Schiedsrichter des Jahres 2022". Beide wurden bereits zum zweiten Mal in ihrer Karriere ausgezeichnet: Aytekin im Jahr 2019, Rafalski 2015. Weniger bedeutend sei der Titel deshalb aber keinesfalls, sagen die Eliteschiris. "Das Örtliche" unterstützt die Auszeichnung der DFB Schiri GmbH als offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter*innen.

Deniz Aytekin sagt: "Wir haben so viele tolle Schiedsrichter und ganz starke Schiedsrichterleistungen in der vergangenen Spielzeit gesehen, da war der eine oder andere Kollege dabei, der diese Auszeichnung sicherlich auch verdient hätte. Insofern ist die Ehrung zum DFB-Schiedsrichter des Jahres 2022 sehr besonders für mich, ich freue mich riesig."

Fröhlich: "Aytekin ein ausgezeichneter Botschafter für Schiedsrichter"

Der 43 Jahre alte FIFA-Referee sieht die Auszeichnung als "wahnsinnig große Wertschätzung unserer Leistung, die wir im Team in der vergangenen Saison erbracht haben. Mit Christian Dietz und Markus Sinn habe ich zwei wundervolle Assistenten, die sich nicht nur durch ihre Performance auf dem Platz auszeichnen, sondern auch eine unfassbare Empathie mitbringen - sie teilen die Freude und die schwierigen Momente mit mir. Das verbindet uns so stark und lässt uns in besonderen Spielen eine besondere Leistung abrufen."

Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, sagt: "Deniz Aytekin ist ein allseits sehr geschätzter Schiedsrichter. Mit seinem Auftreten auf dem Spielfeld und in der Öffentlichkeit allgemein ist er ein ausgezeichneter Botschafter für die Schiedsrichter. Er ist in seiner Kommunikation modern ausgerichtet und dabei auch vielfältig unterwegs. Alles aber mit einer positiven Darstellung für den Schiedsrichterjob und dem erforderlichen Fokus für seine Spielleitungen. Was sich auch in seiner insgesamt sehr guten Saison 2021/2022 widerspiegelt - unter anderem bei anspruchsvollen Partien im DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem Hamburger SV und SC Freiburg sowie dem Relegationsrückspiel zwischen dem HSV und Hertha BSC."

Baitinger: "Rafalski zählt zu festen Größen in der Frauen-Bundesliga"

Katrin Rafalski erklärt: "Ich freue mich riesig und bin sehr stolz. Ich bin allen Menschen dankbar, die mich auf meinem Weg begleiten und immer unterstützen." Die 40 Jahre alte Unparteiische ist seit einigen Jahren überwiegend als Assistentin im Einsatz, "daher ist die Auszeichnung auch eine große Wertschätzung für die Tätigkeit von Schiedsrichter-Assistent*innen." Ihre nächsten Ziele seien eine erfolgreiche Frauen-Europameisterschaft und ein "guter Übergang" in die neue Saison. "Natürlich hoffe ich auf eine Teilnahme an der WM 2023 in Australien und Neuseeland", so Rafalski. "Über allem steht aber erst mal die Gesundheit."

Christine Baitinger, im DFB-Schiedsrichterausschuss verantwortlich für die DFB-Schiedsrichterinnen, gratuliert der Preisträgerin: "Katrin Rafalski zählt seit Jahren zu den festen Größen in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Als Assistentin in der 2. Bundesliga der Männer ist sie eine unserer erfolgreichsten Schiedsrichterinnen. Trotz eines vollen Terminkalenders nimmt sie sich immer wieder die Zeit, unsere jungen Schiedsrichterinnen auf und neben dem Platz zu unterstützen - bei Spielen und bei Lehrgängen. Dies ist für die gesamte Entwicklung der Schiedsrichterinnen sehr wichtig. Daher sind wir stolz und dankbar, Katrin in unseren Reihen zu haben. Sportlich und vor allem auch menschlich hat sie sich diese Auszeichnung verdient."

Dirk Schulte, Geschäftsführer Das Örtliche Service- und Marketing GmbH, sagt: "Mit Katrin Rafalski und Deniz Aytekin werden zwei herausragende Unparteiische ausgezeichnet, die auf nationaler und internationaler Ebene für Topleistungen der deutschen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter stehen. Durch ihre Genauigkeit, Objektivität und ihren Teamgeist repräsentieren sie genau die Werte, die wir mit den Spielleiterinnen und Spielleitern teilen. Es ist uns eine besondere Freude, Seite an Seite mit ihnen in die neue Saison zu starten."

