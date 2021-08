"Den Gemeinschaftsgedanken leben"

Was hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eigentlich mit IT und Digitalisierung zu tun? Wo findet man überhaupt Digitalisierungsthemen im Fußball? DFB.de spricht mit Dr. Frank Biendara über das Projekt "One IT 2.0 - die digitale Evolution", das Anforderungsprofil für eine Bewerbung beim DFB, den anstehenden Umzug in den neuen DFB-Campus und die Vorzüge von echten Teamplayern in der Digitalisierung.

DFB.de: Zu Beginn: Wenn man an den DFB denkt, dann denkt man nicht unbedingt an IT. Was genau sind die Aufgaben der IT im Verband?

Dr. Frank Biendara: Es gibt natürlich viele Felder, in denen der Geschäftsbereich IT & Digitales agiert. Zum Beispiel unterstützen wir sowohl den DFB selbst als auch die Mitgliedsverbände und die DFL bei der gesamten Abwicklung des Spielbetriebs. Konkret bedeutet das, dass unser eigenentwickeltes IT-System DFBnet alle Prozesse wie Spielansetzungen, Schiedsrichteransetzungen und Spielerpässe digital unterstützt. Außerdem wird im Hintergrund dafür gesorgt, dass unsere Webseite FUSSBALL.DE reibungsfrei funktioniert. Dies ist besonders wichtig, da diese jährlich mehr als fünf Milliarden Mal geklickt wird und von vielen Amateurfußballer*innen als "DER" Ergebnisdienst genutzt wird. Im Weiteren werden natürlich auch die Innovationsprojekte des DFB unterstützt. Beispielsweise erstellen wir im Rahmen des Projekts Zukunft gerade eine neue analytische Datenbank.

DFB.de: Zurzeit gibt es viel Bewegung beim DFB, der neue DFB-Campus wird bald fertiggestellt und damit einhergehend gibt es viele geplante Neuerungen – unter anderem ein neues Digitalkonzept. Was verbirgt sich hinter "One IT 2.0 - die digitale Evolution" – wie soll das neue Digitalkonzept aussehen?

Biendara: Digitalisierung ist immer damit verbunden, dass sie sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit vollzieht, und das neue Digitalkonzept soll uns in die Lage versetzen, unsere bestehenden Systeme mit genau dieser Geschwindigkeit zu modernisieren und neue Ideen und Ansätze der Sportkolleg*innen weiter nach vorne zu bringen.

DFB.de: Was sind die Herausforderungen solch einer Umstrukturierung?

Biendara: Wir wollen und müssen immer besser werden! Die Herausforderung liegt darin, einen Prozess so strukturiert und gut aufzusetzen, dass als Ergebnis am Ende ein positiver Fortschritt erkennbar wird. Dazu benötigen wir natürlich Menschen, die Spaß an der Umstrukturierung und an der Herausforderung haben, diesen neuen Weg mitzugehen.

DFB.de: Neben Herausforderungen bringen Veränderungen auch immer Chancen mit sich. Wo sehen Sie die größten Chancen von One IT 2.0?

Biendara: Eine der größten Chancen für uns als Geschäftsbereich, aber auch für mögliche Bewerber*innen liegt auf der Hand: die Möglichkeit, die digitale Zukunft des Fußballs proaktiv mitzugestalten!

DFB.de: Sie haben gesagt, es werden neue Mitarbeiter*innen benötigt. Welche Stellen werden gesucht?

Biendara: Wir benötigen für den neu eingeschlagenen Weg ein breites Spektrum an Personen – insbesondere im Bereich Produkt- und Projektmanagement, Innovation, Businessanalyse, IT-Architektur, Entwicklung und Support. Wir benötigen Leute, die mit uns gemeinsam diesen Weg am neu entstehenden Campus in Frankfurt – am besten mit einer Leidenschaft für Fußball und Innovation – mit uns beschreiten wollen. Wir brauchen Leute, die den Gemeinschaftsgedanken leben! Um in der Fußballsprache zu sprechen: Wir brauchen Leute, die Weltmeister werden und uns unbedingt nach vorne bringen wollen.

DFB.de: Stichwort neuer Campus. Wo sehen Sie den großen Vorteil im zentralisierten Standort?

Biendara: Der DFB führt alle Kernkompetenzen am neuen Standort zusammen. Dazu gehört natürlich auch die Digitalisierung! Neben aller fachlichen Kompetenz benötigen wir auch Menschen, die begeistert und gemeinsam im Team an dieser neuen Aufgabe arbeiten. Die gemeinsame Begegnung an einem Standort, an dem Sport, Wissenschaft, Verwaltung und IT & Digitales zusammenlaufen, stärkt nicht nur das Gemeinschaftsgefühl, sondern fördert zunehmend auch den Austausch untereinander und ist somit Nährboden für Innovation und Entwicklung. Außerdem stehen modernste Arbeitsmittel und Methoden zur Verfügung, die die gemeinschaftliche Arbeit in den Mittelpunkt stellen.

DFB.de: Was sollten Bewerber*innen mitbringen, die Interesse an den neuen Stellen haben?

Biendara: Grundlage ist natürlich die fachliche Kompetenz. Aber Fußball ist Teamsport! Für mich ist das Wichtigste, dass die Bewerber*innen begeistert gemeinsam für eine Sache arbeiten. Es geht schließlich um nicht mehr und nicht weniger, als gemeinsam die digitale Zukunft des deutschen Fußballs zu gestalten. Nehmen wir wieder das Beispiel einer Fußballmannschaft: Die Digitalisierung im Fußball ist auch Teamsport. Es geht nur miteinander und es geht darum, die Stärken und Schwächen der einzelnen auszubalancieren und im Team das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.

DFB.de: Wenn ich mich bewerben wollen würde. Warum würde es sich für mich lohnen, eine Karriere beim DFB speziell im Geschäftsbereich IT & Digitales einzuschlagen?

Biendara: Digitalisierung ist eines der wichtigsten Themen der heutigen Zeit und ein unglaublich spannendes Thema - was kann es denn Besseres geben, als seine Leidenschaften für Fußball und Digitalisierung zu verbinden? Ich persönlich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als an der Digitalisierung der Sportart Nummer eins in Deutschland zu arbeiten.

Über die DFB GmbH mit dem Geschäftsbereich IT & Digitales

Die 100-prozentige Tochtergesellschaft des Deutschen Fußball-Bundes bündelt die wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder. Die DFB GmbH umfasst aktuell drei Servicebereiche Marketing & Vertrieb, IT & Digitales sowie Veranstaltungsmanagement.

In der Säule IT & Digitales betreuen unsere Experten neben der technischen Infrastruktur des DFB auch alle Digitalisierungsprojekte in der gesamten Fußballorganisation. Somit werden u.a. auch die hauseigene Software DFBnet sowie alle Onlineportale und mobilen Applikationen im Hause gesteuert und zum Teil selbst entwickelt. Mit DFBnet und FUSSBALL.DE wurde die Basis für eine software-gestützte Organisation des Fußballsports geschaffen. Heute steht der Name DFBnet für ein hochleistungsfähiges, integriertes IT-System, das über die Grenzen von Deutschland hinaus bekannt ist. Die online-basierte Software sorgt nicht nur für eine zeitgemäße und effiziente Abwicklung des Spielbetriebs, sondern unterstützt nahezu alle Verwaltungsbereiche auf Verbands- und Vereinsebene und optimiert deren Prozesse.

Die DFB GmbH versteht sich als spezialisierter IT-Dienstleister für den gesamten deutschen Fußball. Denn gut durchdachte Prozesse und Digitallösungen sollen

den Informationsfluss verbessern

die Kommunikation erleichtern

Abläufe vereinfachen

Die Mitarbeiter der DFB GmbH kümmern sich um eine Vielzahl unterschiedlicher Softwareanwendungen. Der Geschäftsbereich IT & Digitales der DFB GmbH strebt stets nach maximaler Qualität.

