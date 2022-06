De Pauw neuer Trainer in Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen stellt sich zur neuen Saison 2022/2023 im Bereich Frauenfußball neu auf: Achim Feifel, der seit 2019 als Cheftrainer der Bundesliga-Frauen fungierte, wird künftig die Position des sportlichen Leiters übernehmen. Neuer Cheftrainer wird Robert de Pauw.

"Mit diesem Schritt stellen wir uns im Frauenfußball zukunftsorientierter sowie strukturell noch professioneller auf", erklärt Thomas Eichin, Leiter Nachwuchs und Frauen. "Wir besetzen mit der neuen Funktion eines Sportlichen Leiters die Schnittstelle zwischen den Jugend-Teams und dem Bundesliga-Kader, wollen verstärkt junge Talente aus den eigenen Reihen fördern und perspektivische Kaderplanung betreiben. Achim Feifel mit seiner jahrelangen Erfahrung im Nachwuchs- und Frauenfußball erfüllt dafür alle Voraussetzungen. Er kennt unseren Verein seit nunmehr drei Jahren, war als Bundesliga-Cheftrainer bereits im regelmäßigen Austausch mit unseren Juniorinnen-Teams und ist darüber hinaus auch außerhalb des Vereins sehr gut vernetzt."

Drei Saisons agierte Feifel bei Bayer 04 an der Seitenlinie als Cheftrainer der Werkself-Frauen. In seiner ersten Spielzeit hatte der 57-Jährige mit seiner Mannschaft mit Platz zehn die Klasse in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga nach dem Wiederaufstieg gehalten und war im DFB-Pokal bis ins Halbfinale gekommen. Im darauffolgenden Jahr hatte die Arbeit des Fußballlehrers erkennbare Früchte getragen – mit Tabellenplatz fünf holte das Team in der Liga das beste Saisonergebnis der Vereinshistorie. In der jüngsten Spielzeit 2021/2022 verpasste seine Elf den Einzug ins Pokal-Finale äußert knapp im Elfmeterschießen; in der Bundesliga stand Rang sieben zu Buche.

Meistertrainer de Pauw: "Eine sehr reizvolle Aufgabe"

In Robert de Pauw steht bereits der Nachfolger Feifels fest. Der niederländische Meistertrainer, der für zwei Spielzeiten bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben hat, holte in der jüngst abgelaufenen Runde mit den Frauen des FC Twente Enschede den Titel in der Pure Energie Eredivisie Vrouwen, der höchsten niederländischen Spielklasse.

"Ich freue mich sehr, dass wir in Robert de Pauw einen ehrgeizigen und qualifizierten Trainer gefunden haben. Er bringt aus seinen vorherigen Stationen internationale Erfahrungen mit und weiß eine junge, hungrige Mannschaft zu formen und anzuleiten", so Thomas Eichin über den gelernten Sozialarbeiter. Managerin Linda Schöttler weiter: "Wir sind überzeugt, mit ihm die positive Entwicklung aus den vergangenen Spielzeiten weiter fortzuführen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zeit."

Für de Pauw ist das Engagement in Leverkusen "eine sehr reizvolle Aufgabe. Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen und die Chance, bei einem Top-Klub mit einer jungen, ambitionierten Mannschaft zu arbeiten. Das ist eine Herausforderung, die ich sehr motiviert angehe." De Pauw tritt seinen Dienst zum Trainingsauftakt am 4. Juli an.

[dfb]