Das waren die Fan-Highlights 2019

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen, kurz vor dem Jahreswechsel erinnern sich Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft an ihre schönsten Erlebnisse im abgelaufenen Länderspieljahr.

"Das Auswärtsspiel in Borissow war der emotionalste Tag in meinem Leben. Als ich das Trikot von Niklas Süle gefangen habe, ist für mich ein Traum wahr geworden. Ich bin bis heute unfassbar dankbar für diesen Moment. Das Gefühl war einfach nur unglaublich. Heute hängt das Trikot gerahmt bei mir daheim an der Wand." (Anastasia Kochubei, Deutschland-Fan aus Kaluga, Russland)

"Die Nationalmannschaft ist und bleibt etwas Besonderes"

"Bei meinem Fan-tastic Moment war ich genauso aufgeregt wie bei meinem ersten Länderspiel vor gut 20 Jahren. Die Nationalmannschaft ist und bleibt etwas Besonderes. Es war unglaublich, so nah an der Mannschaft zu sein und einen kleinen Einblick bekommen zu haben. Ob Trainer oder Spieler, alle waren locker drauf und super freundlich. Ein klasse Tag!“ (Patrick Dirichs, Fan Club-Mitglied und Fan-tastic Moment-Gewinner vor dem Argentinien-Spiel aus Altenbeken)

"Die Auswärtsspiele in Belarus und Estland waren die Länderpunkte 58 und 59 für mich. Besonders Tallinn hat sich gelohnt. Neun Fußballspiele, einmal beim Eishockey und einmal Handball – alles an einem Wochenende." (Marc Reinmann, Groundhopper und Allesfahrer aus Eschborn)

"Die Teilnahme am Fan-Match ist für mich jedes Mal ein unvergessliches Erlebnis. Gemeinsam mit Fan Club-Mitgliedern unterschiedlichen Alters die Schuhe zu schnüren, unabhängig von Talent und körperlicher Fitness, ist immer wieder besonders. Die Nationalhymne mit stolz geschwellter Brust mitzusingen, im DFB-Dress über sich hinauszuwachsen, 90 Minuten alles zu geben und den Idolen nachzueifern, ist die perfekte Einstimmung auf ein Länderspiel." (Andreas Börner, Fan-Match-Stammspieler aus Herne)

"Das absolute Highlight war jetzt schon das Spiel im Wembley und vor allem auch der Besuch des Abschlusstrainings, als wir durch den Spielertunnel auf den Rasen durften und dann mit dem Team ein Gruppenfoto machten. Die Kulisse war beeindruckend. Tolle Stimmung sowohl seitens der Engländer als auch von uns - einfach super für die Mannschaften." (Andreas Wimmer, Allesfahrer unserer DFB-Frauen aus Düsseldorf)

"Freue mich schon auf 2021 in Ungarn und Slowenien"

"Die U 21-EM in Italien hat nahtlos an die beeindruckenden und großartigen Erlebnisse von der U 21-EM 2017 in Polen angeknüpft. Zusammen mit der Reisegruppe von Fan Club-Betreuer Tom Roeder hatten wir zwei super Wochen. Historische Stadien, sympathische Gastgeber und eine starke junge deutschen Mannschaft: Ich freue mich jetzt schon auf 2021 in Ungarn und Slowenien." (Karla Wolf, Deutschland-Fan aus Koblenz)

"Als Sieger des Cup der Fans 2019 steht unser Highlight natürlich fest. Nach unserem Gewinn vor vier Jahren in Frankfurt haben wir uns nicht viel ausgerechnet. Zumal die Turniervorbereitung auch nicht die professionellste war. Aber im Verlauf des Turniers sind wir besser ins Rollen gekommen. Beim nächsten Mal sind wir natürlich wieder dabei." (Philip Brandtner, Kapitän der Cup-der-Fans-Sieger Lünemünster Luden aus Hamburg)

"Mein sportliches Highlight war der 3:2-Sieg in Amsterdam gegen die Niederlande. Wir haben bis zum Schluss gebangt, aber als Nico Schulz traf, gab es im Fanblock kein Halten mehr." (Dirk Holzapfel, Groundhopper und Allesfahrer aus Sondershausen)

"Die Choreo in Frankfurt war einer der Höhepunkte in diesem Jahr. Ich mag Bewegungen in Choreos und die goldenen Folien hatten gepaart mit dem Stadionlicht eine tolle Wirkung. Es war relativ einfach, aber definitiv wirkungsvoll. Und das Spiel gegen Nordirland war dann passend dazu auch ein Erfolg.“ (Karsten Daebel, Leiter des Fan Club-Choreo-Team)

[jh]