Das "Tor des Monats" wird 50

Am 28. März 1971 läuft Gerhard Faltermeier zum Freistoß für Jahn Regensburg an und trifft zum 2:0 gegen Waldhof Mannheim. Aus 20 Metern setzt er den Ball genau hinter den linken, oberen Pfosten, wo er schließlich stecken bleibt. Ein sensationeller Treffer des damals 27-Jährigen, der zum ersten Tor des Monats gewählt wird.

50 Jahre später hat die Auszeichnung zum Tor des Monats wahrhaftig Kultstatus erreicht. Alle vier Wochen wählen die Zuschauer der ARD-Sportschau aus verschiedenen Treffern ihren Favoriten, wonach das Tor mit den meisten Stimmen zum Tor des Monats gekürt wird. 2021 blicken wir auf ein halbes Jahrhundert an traumhaften Abschlüssen zurück, in dem unglaubliche 600 Tore des Monats geschossen wurden! Egal ob Regionalliga, DFB-Pokal, Frauen Bundesliga, Blindenfußballbundesliga, Juniorenwettbewerbe, 3. Liga, Europa- oder Weltmeisterschaften - jeder einzelne Treffer lässt die Herzen eingefleischter Fußballfans höherschlagen.

Unvergesslich bleibt der Treffer von Bärbel Wohlleben, die mit ihrem Volleyschuss im Kampf um die Deutsche Meisterschaft als erste Frau überhaupt ein Tor des Monats erzielt und damit Geschichte schreibt. "Sicherlich hat das Tor mein Leben auf den Kopf gestellt", sagt auch Nia Künzer über ihr "Golden Goal" aus 2003. In der 98. Minute landet die ehemalige Nationalspielerin den Volltreffer: Sie köpft die DFB-Damen gegen Schweden zum WM-Titel! Künzers Weltmeister-Kopfball wird später sogar zum Tor des Jahres.

"Das wichtigste Tor, dass ich jemals gemacht habe"

Legendenstatus erspielt sich auch Klaus Fischer mit seinen insgesamt sechs Auszeichnungen. 1982 löst er das WM-Finalticket für Deutschland per Fallrückzieher und bekommt dafür anschließend nicht nur den Spitznamen "Mister Fallrückzieher", sondern vielmehr die Medaille zum Tor des Jahrhunderts, über das er selbst sagt: "Das war das wichtigste Tor, das ich je gemacht habe". Weltmeisterlich treffen kann auch Mario Götze, der sich mit seinem 1:0 im WM-Finale gegen Argentinien quasi unsterblich macht und damit 2014 den Titel Tor des Jahres einheimst.

Rekordtorschütze des Wettbewerbs ist jedoch ein anderer: Ex-Nationalspieler Lukas Podolski. Nachdem er die goldene Medaille bereits elfmal in den Händen hält, setzt Poldi mit seinem zwölften Tor des Monats noch einen drauf. Während seines letzten Spiels im Nationaltrikot 2017 trifft er zum krönenden Abschluss per "linkem Hammer" ins englische Tor, für das er schließlich mit dem Titel Tor des Jahres belohnt wird. "Kann sein, dass der liebe Gott ein Poldi-Fan ist. Das erste Mal Tor des Jahres in einem sehr besonderen Spiel. Das sind Momente für die Ewigkeit" schwärmt der zwölfmalige Gewinner von der Auszeichnung. Auch Karl-Heinz Rummenigge weiß: "Es war für uns Stürmer immer sehr reizvoll, dabei zu sein und wenn man dann das Glück hatte, gewählt zu werden, war das eine große Auszeichnung und das ist es bis heute".

Trotz anfänglicher Skepsis ist die Aktion Tor des Monats bis heute ein voller Erfolg für die ARD. "Ich hatte das Glück, dass in der ersten Sendung 600.000 Einsendungen für das Tor des Monats kamen. Da war das Ding durch und seitdem läuft es", so Ideengeber Klaus Schwarze. Der Erfolg gibt ihm Recht. Seit einem halben Jahrhundert stößt die Auszeichnung des ARD auf große Begeisterung - sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Torschützen selbst. Für uns Grund genug die glorreichsten Treffer der vergangenen 50 Jahrzehnte hier nochmal zu bewundern.

[fk]