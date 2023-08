Das sind die Zu- und Abgänge in der 3. Liga

Dass der SV Sandhausen vor dem Start der neuen Saison 2023/2024 in der 3. Liga von zahlreichen Experten zu den heißesten Aufstiegsfavoriten gezählt wird, liegt nicht nur daran, dass die Absteiger aus der 2. Bundesliga nahezu reflexartig als mögliche Meisterschaftsaspiranten genannt werden. Vielmehr machte der SVS unter anderem auch mit seiner offensiven Transferpolitik auf sich aufmerksam.

Nachdem nicht weniger als 26 Spieler den Verein verlassen hatten, kamen bislang 18 Neue, darunter der ehemalige U 21-Nationalstürmer Rouwen Hennings (bisher Fortuna Düsseldorf), die Rückkehrer Alexander Mühling (Holstein Kiel) und Tim Knipping (zuletzt Kapitän bei Dynamo Dresden) sowie Yassin Ben Balla (SV Darmstadt 98), David Otto, Luca Zander (beide FC St. Pauli) oder Sebastian Stolze (Hannover 96) nach Sandhausen. Der ebenfalls neue Trainer Danny Galm (zuvor FC Bayern München U 19) soll aus den nur fünf verbliebenen Spielern und den zahlreichen Zugängen ein schlagkräftiges Team formen.

Dresden und Saarbrücken setzen auf Kontinuität

Naturgemäß fiel auch bei den weiteren Absteigern Arminia Bielefeld (22 Zu- und 26 Abgänge) sowie SSV Jahn Regensburg (19/22) der Umbruch im Kader sehr groß aus. Die Arminia verpflichtete neben ihrem neuen Cheftrainer Mitch Kniat (vom SC Verl) unter anderem Nassim Boujellab (FC Schalke 04), Torhüter Jonas Kersken (Borussia Mönchengladbach, Leihe), Nicklas Shipnoski (Fortuna Düsseldorf), Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg, Leihe) oder Aygün Yildirim vom Mitabsteiger SSV Jahn Regensburg. Die Oberpfälzer wiederum hielten an ihrem Chefcoach Joe Enochs fest, der zu den erfahrensten Trainern in der 3. Liga gehört. Zu den Neuen beim SSV Jahn zählen Florian Ballas, Dominik Kother (beide Karlsruher SC), Alexander Bittroff (1. FC Magdeburg), Andreas Geipl (1. FC Heidenheim) und Elias Huth (FC Erzgebirge Aue).

Auf Kontinuität setzen dagegen die ehemaligen Bundesligisten Dynamo Dresden und 1. FC Saarbrücken, die in der abgelaufenen Saison erst am 38. und damit letzten Spieltag hauchdünn am Aufstieg in die 2. Bundesliga vorbeigeschrammt waren. Die Angreifer Lucas Cueto (Karlsruher SC) und Robin Meißner (Hamburger SV) sind zwei von nur fünf externen Zugängen bei Dynamo. Die Saarländer setzen darauf, dass Spieler wie Kai Brünker (1. FC Magdeburg), Tim Civeja (FC Augsburg) oder Patrick Schmidt (FC Ingolstadt 04) die erhofften Verstärkungen werden, zumal mit Sebastian Jacob ein wichtiger Angreifer erneut mit einem Kreuzbandriss für lange Zeit ausfällt.

Bär zu Aue, BVB holt Toptalent aus Duisburg

Der FC Erzgebirge Aue sicherte sich mit Marcel Bär (TSV 1860 München) die Dienste eines früheren Drittliga-Torschützenkönigs, der FC Ingolstadt 04 holte mit Lukas Fröde und Ryan Malone ein Duo vom Zweitligisten FC Hansa Rostock. Die U 23 von Borussia Dortmund eiste Toptalent Julian Hettwer beim Reviernachbarn MSV Duisburg los, der dafür mit Pascal Köpke (1. FC Nürnberg), Sohn des Europameisters und langjährigen DFB-Torwarttrainers Andreas Köpke, einen Angreifer mit Bundesliga-Erfahrung unter Vertrag nahm.

Auch die Aufsteiger wurden zum Teil in höheren Spielklassen fündig. Der VfB Lübeck kann ab sofort auf den früheren Hamburger und Nürnberger Hanno Behrens (zuletzt Persija Jakarta/Indonesien) zurückgreifen, der SSV Ulm 1846 Fußball holte Léo Scienza (1. FC Magdeburg). Zum Aufgebot des SC Preußen Münster gehören etwa Malik Batmaz (Karlsruher SC), Dominik Schad (1. FC Kaiserslautern) und der vom Rekordmeister und DFB-Pokalgegner FC Bayern München ausgeliehene Torhüter Johannes Schenk. Die DFB.de-Transferübersicht vor dem Beginn der Saison 2023/2024 in der 3. Liga.

FC Erzgebirge Aue

Trainer: Pavel Dotchev, geb. 28. September 1965, (wie zuvor /seit 7. Dezember 2022)

Zugänge: Marcel Bär (TSV 1860 München), Luc Thomas Elsner, Finn Hetzsch, Franco Schädlich, Max Uhlig (alle eigene U 19), Ramzi Ferjani (VfR Wormatia Worms, war verliehen), Tim Kips (FC Rot-Weiß Koblenz, war verliehen), Louis Lord (Werder Bremen U 23), Steffen Meuer (Borussia Mönchengladbach U 23), Mirnes Pepic (SV Meppen), Joshua Schwirten (1. FC Köln U 21), Sean Seitz (VfR Aalen), Niko Vucancic (Fortuna Düsseldorf U 23)

Abgänge: Tom Baumgart (Hallescher FC), Paul-Philipp Besong (1. FC Nürnberg, war ausgeliehen), Felix Göttlicher (SV Sandhausen), Elias Huth (SSV Jahn Regensburg), Antonio Jonjic (SV Wehen Wiesbaden), Philipp Klewin, Ulrich Taffertshofer (beide VfB Lübeck), Ivan Knezevic (FC 08 Homburg), Dimitrij Nazarov (Kickers Offenbach), Sam Schreck (Arminia Bielefeld), Lukas Sedlak (ZFC Meuselwitz), Nico Gorzel (Ziel unbekannt)

Arminia Bielefeld

Trainer: Michél Kniat, geb. 18. November 1985, (zuvor SC Verl/seit 1. Juli 2023) für Uwe Koschinat

Zugänge: Semi Belkahia (TSV 1860 München), Merveille Biankadi (1. FC Heidenheim), Nassim Boujellab (FC Schalke 04), Jonah Busse (eigene U 19), Vladislav Cherny (SC Wiedenbrück, war verliehen), Tom Geerkens (Fortuna Düsseldorf U 23), Gerrit Gohlke (SV Waldhof Mannheim), Maximilian Großer (Hamburger SV U 21), Jonas Kersken (Borussia Mönchengladbach, ist ausgeliehen), Lucas Kiewitt, Henrik Koch, Henry Obermeyer (alle eigene U 17), Christopher Lannert (TSV 1860 München), Kaito Mizuta (1. FSV Mainz 05 U 23), Leo Oppermann (Hamburger SV, ist ausgeliehen), Louis Oppie (Hannover 96 U 23), Can Özkan (Borussia Dortmund U 23), Leon Schneider (1. FC Köln U 21), Sam Schreck (FC Erzgebirge Aue), Nicklas Shipnoski (Fortuna Düsseldorf), Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg, ist ausgeliehen), Aygün Yildirim (SSV Jahn Regensburg)

Abgänge: Andrés Andrade, George Bello (beide LASK/Österreich), Jomaine Consbruch (SpVgg Greuther Fürth), Theo Corbeanu (Grasshoppers Club Zürich/Schweiz), Martin Fraisl (FC Midtjylland/Dänemark), Christian Gebauer (SCR Altach/Österreich), Robin Hack (Borussia Mönchengladbach), Nils Hahne (Victoria Clarholz), Oliver Hüsing, Sebastian Vasiliadis (beide FC Hansa Rostock), Burak Ince (Slask Wroclaw/Polen), Frederik Jäkel (RB Leipzig, war ausgeliehen), Benjamin Kanuric (FC Ingolstadt 04), Bryan Lasme (FC Schalke 04), Ivan Lepinjica (HNK Rijeka/Kroatien, war ausgeliehen), Sebastian Müller (SpVgg Greuther Fürth U 23), Masaya Okugawa (FC Augsburg), Guilherme Ramos (Hamburger SV), Arne Schulz (SC Paderborn 07), Janni Serra (Aarhus GF/Dänemark), Silvan Sidler (FC Winterthur/Schweiz), Armin Gremsl, Lukas Klünter, Bastian Oczipka, Manuel Prietl, Marc Rzatkowski (alle Ziel unbekannt)

Borussia Dortmund U 23

Trainer: Jan Zimmermann, geb. 5. Oktober 1979, (wie bisher/seit 8. Februar 2023)

Zugänge: Ayman Azhil (Bayer 04 Leverkusen), Samuel Bamba, Hendry Blank, Nnamdi Collins, Jonah Husseck, Marian Kirsch (alle eigene U 19), Justin Butler (FC Ingolstadt 04), Tiago Estevão (SV Rödinghausen), Patrick Göbel (FSV Zwickau), Julian Hettwer (MSV Duisburg), Felix Irorere (Karlsruher SC), Franz Roggow (FC St. Pauli)

Abgänge: Cyrill Akono (VfB Lübeck), Maik Amedick (SC Wiedenbrück), Timo Bornemann(FC Energie Cottbus), Jayden Braaf (Hellas Verona/Italien), Niklas Dams, Aday Ercan (beide Wuppertaler SV), Göktan Gürpüz (Trabzonspor/Türkei), Justin Njinmah (SV Werder Bremen, war ausgeliehen), Can Özkan (Arminia Bielefeld), Marco Pasalic (HNK Rijeka/Kroatien), Ole Pohlmann (eigener Profikader), Noa-Gabriel Simic (Rot-Weiß Erfurt, ist ausgeliehen), Niklas Lübcke (Ziel unbekannt)

SG Dynamo Dresden

Trainer: Markus Anfang, geb. 12. Juni 1974, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Lucas Cueto (Karlsruher SC), Erik Herrmann, Tony Menzel (beide eigene U 19), Tobias Kraulich (SV Meppen), Robin Meißner (Hamburger SV), Jan Shcherbakovski (FC Energie Cottbus, war verliehen), Tom Zimmerschied (Hallescher FC)

Abgänge: Ahmet Arslan (Holstein Kiel, war ausgeliehen), Christian Conteh (Feyenoord Rotterdam/Niederlande, war ausgeliehen), Michael Akoto (Aarhus GF/Dänemark), Akagi Gogia (VSG Altglienicke), Phil Harres (FC 08 Homburg), Julius Hoffmann (SV Babelsberg 03, ist verliehen), Tim Knipping (SV Sandhausen), Sven Müller (Hallescher FC), Jonas Saliger (1. FC Köln U 21, ist verliehen), Robin Becker, Max Kulke, Patrick Weihrauch (alle Ziel unbekannt)

MSV Duisburg

Trainer: Torsten Ziegner, geb. 9. November 1977, (wie bisher/seit 5. Mai 2022)

Zugänge: Santiago Castaneda (Florida Premier FC/USA), Pascal Köpke (1. FC Nürnberg), Thomas Pledl (SV Waldhof Mannheim), Dennis Smarsch (FC St. Pauli)

Abgänge: Aziz Bouhaddouz (FSV Frankfurt), Marlon Frey (TSV 1860 München), Vincent Gembalies (SC Paderborn 07 U 21), Julian Hettwer (Borussia Dortmund U 23), Leroy Kwadwo (TSV 1860 München), Moritz Stoppelkamp (Rot-Weiß Oberhausen), Marvin Ajani, Lukas Raeder (beide Ziel unbekannt)

Rot-Weiss Essen

Trainer: Christoph Dabrowski, geb. 1. Juli 1978, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Lucas Brumme (SV Wehen Wiesbaden), Ekin Celebi (Hannover 96), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt 04), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück, war verliehen), Aaron Manu (FC Rot-Weiß Erfurt), Marvin Obuz (1. FC Köln, ist ausgeliehen), Fabian Rüth (FC Rot-Weiß Koblenz, war verliehen), Vinko Sapina (SC Verl), Ole Springer (Werder Bremen U 23), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt, war verliehen), Leonardo Vonic (1. FC Nürnberg U 23), Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Oguzhan Kefkir, Michel Niemeyer (beide Rot-Weiß Oberhausen), Timur Kesim (ETB Schwarz-Weiß Essen), Raphael Koczor (FC Kray), Aurel Loubongo (VfB Oldenburg), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln U 21, war ausgeliehen), Niklas Tarnat (TSV 1860 München), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Nico Haiduk, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler (alle Ziel unbekannt)

SC Freiburg U 23

Trainer: Thomas Stamm, geb. 19. Februar 1983, (wie bisher/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Hamadi Al-Ghaddioui (SV Sandhausen), Alessio Besio (FC St. Gallen/Schweiz), Franci Bouebari (Racing Straßburg B/Frankreich), Noah Darvich (eigene U 17), Pascal Fallmann (SK Rapid Wien/Österreich, ist ausgeliehen), Sebastian Hornung (VfB Stuttgart U 21), Jaaso Jantunen, Johan Manzambi, Gabriel Pellegrino, Yann Sturm, Noah Wagner, Marco Wörner (alle eigene U 19), Alexander Lungwitz (FC St. Pauli U 23), Drew Murray (Oakland Roots SC/USA), Serge Müller (FC Schaffhausen/Schweiz), Fabian Rüdlin (FC Thun/Schweiz)

Abgänge: Yannik Engelhardt, Vincent Vermeij (beide Fortuna Düsseldorf), Julian Guttau (TSV 1860 München), Andi Hoti (Inter Mailand/Italien, war ausgeliehen), Lars Kehl (VfL Osnabrück), Jordy Makengo, Max Rosenfelder (beide eigener Profikader), Alexander Prokopenko (FC Energie Cottbus), Philipp Treu (FC St. Pauli), Jonathan Wensing (SV Meppen), André Barbosa da Silva (Ziel unbekannt)

Hallescher FC

Trainer: Sreto Ristic, geb. 7. Februar 1976, (wie bisher /seit 12. Februar 2023)

Zugänge: Dominic Baumann (FSV Zwickau), Tom Baumgart (FC Erzgebirge Aue), Henry Jon Crosthwaite (SV Darmstadt 98, ist ausgeliehen), Tim-Justin Dietrich (SV Werder Bremen U 23), Besar Halimi (Apollon Smyrnis/Griechenland), Enrique Lofolomo (Borussia Mönchengladbach U 23), Matthew Meier (VfL Wolfsburg U 19), Sven Müller (Dynamo Dresden), Moritz Schulze (SC Paderborn 07), Meris Skenderovic (TSV 1860 München), Jordi Wegmann (FC Augsburg U 23), Marco Wolf (VfB Stuttgart U 23)

Abgänge: Seymour Fünger (Fortuna Düsseldorf U 23), Aaron Herzog (Alemannia Aachen), Timm Koch (FSV Luckenwalde), Toni Lindenhahn (Karriere beendet), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena), Jonas Marx (Greifswalder FC, ist verliehen), Sebastian Müller (Arminia Bielefeld, war ausgeliehen), Nik Omladic (FC Koper/Slowenien), Sören Reddemann (VfB Lübeck), Arne Rühlemann (FC Eilenburg), Dominik Steczyk (Ruch Chorzow/Polen), Tom Zimmerschied (Dynamo Dresden), Alexander Winkler (Neuchatel Xamax/Schweiz), Tom Bierschenk, Daniel Mesenhöler, Louis Samson (alle Ziel unbekannt)

FC Ingolstadt 04

Trainer: Michael Köllner, geb. 29. Dezember 1969, (wie bisher/seit 6. April 2023)

Zugänge: Daouda Beleme (Hamburger SV, ist ausgeliehen), Mladen Cvjetinovic, Moritz Seiffert (beide FC Viktoria 1889 Berlin), Yannick Deichmann (TSV 1860 München), Lukas Fröde, Ryan Malone (beide FC Hansa Rostock), Leon Guwara (SSV Jahn Regensburg), Benjamin Kanuric (Arminia Bielefeld), Bryang Kayo (VfL Wolfsburg), Simon Lorenz (Holstein Kiel), Jannik Mause (Alemannia Aachen)

Abgänge: Tobias Bech (Aarhus GF/Dänemark), Justin Butler (Borussia Dortmund U 23), Tim Civeja (FC Augsburg, war ausgeliehen), Moussa Doumbouya (Rot-Weiss Essen), Jalen Hawkins (SV Waldhof Mannheim), Denis Linsmayer (1. FSV Mainz 05 U 23), Visar Musliu (SC Paderborn 07), Maximilian Neuberger (FV Illertissen), Rico Preißinger (SC Preußen Münster), Patrick Schmidt (1. FC Saarbrücken), Valmir Sulejmani (TSV 1860 München), Dominik Franke, Nunoo Sarpei, Nikola Stevanovic (alle Ziel unbekannt)

FC Viktoria Köln

Trainer: Olaf Janßen, geb. 8. Oktober 1966, (wie bisher/seit 1. Februar 2021)

Zugänge: Kaden Amaniampong, Jonah Sticker (beide eigene U 19), Donny Bogicevic (TSV Steinbach Haiger), Florian Engelhardt (Rot-Weiß Koblenz, war verliehen), Bryan Henning (Eintracht Braunschweig), Valdrin Mustafa (SV 07 Elversberg), Suheyel Najar (SV Wehen Wiesbaden), Stefano Russo (SV Waldhof Mannheim)

Abgänge: Ilhan Altuntas (Wuppertaler SV), Benjamin Hemcke (SSVg Velbert, ist verliehen), Kevin Lankford (Orange County/USA; ist verliehen), Robin Meißner (Hamburger SV, war ausgeliehen), Federico Palacios (FK Panevezys/Litauen), Marcel Risse, Mike Wunderlich (beide Karriere beendet), Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf, war ausgeliehen), Patrick Sontheimer (1. FC Saarbrücken), Simon Stehle (Hannover 96, war ausgeliehen), Daniel Buballa, Hamza Saghhiri (beide Ziel unbekannt)

VfB Lübeck

Trainer: Lukas Pfeiffer, geb. 16. Januar 1991, (wie bisher/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Cyrill Akono (Borussia Dortmund U 23), Hanno Behrens (Persija Jakarta/Indonesien), Gavin Didzilatis (1. FC Köln U 21), Philipp Klewin, Ulrich Taffertshofer (beide FC Erzgebirge Aue), Sören Reddemann (Hallescher FC), Jan-Marc Schneider (FSV Zwickau), Leon Sommer, Robin Velasco (beide Hamburger SV U 21)

Abgänge: Eric Gründemann (SGV Freiberg), Lasse Jetz (Holstein Kiel U 23), Jan Lippegaus, Vjekoslav Taritas (beide 1. FC Phönix Lübeck), Fawaz Kassimou (Ziel unbekannt)

SV Waldhof Mannheim

Trainer: Rüdiger Rehm, geb. 22. November 1978, (zuvor FC Ingolstadt 04/seit 1. Juli 2023) für Christian Neidhart (jetzt Kickers Offenbach)

Zugänge: Samuel Abifade (SV Meppen), Jonas Carls (SC Paderborn 07), Angelo Gattermayer (FC Admira Wacker Mödling/Österreich), Minos Gouras (SSV Jahn Regensburg), Jalen Hawkins (FC Ingolstadt 04), Per Lockl (Borussia Mönchengladbach U 23), Yann Mabella (Royal Excelsior Virton/Belgien), Julian Rieckmann, Tim Sechelmann (beide 1. FC Magdeburg), Malwin Zok (FV Illertissen)

Abgänge: Morten Behrens (SV Darmstadt 98, war ausgeliehen), Johannes Dörfler (SC Paderborn 07, war ausgeliehen), Baris Ekincier (Sanliurfaspor/Türkei), Gerrit Gohlke (Arminia Bielefeld), Marco Höger (1. FC Köln U 21), Dominik Kother (Karlsruher SC, war ausgeliehen), Dominik Martinovic (SV 07 Elversberg), Thomas Pledl (MSV Duisburg), Alexander Rossipal (FC Hansa Rostock), Stefano Russo (FC Viktoria Köln), Marc Schnatterer (Karriere beendet), Marten Winkler (Hertha BSC, war ausgeliehen), Daniel Keita-Ruel, Adrien Lebeau, Niklas-Wilson Sommer (alle Ziel unbekannt)

TSV 1860 München

Trainer: Maurizio Jacobacci, geb. 11. Januar 1963, (wie bisher/seit 27. Februar 2023)

Zugänge: Tarsis Bonga (Eintracht Braunschweig), Marlon Frey (MSV Duisburg), Michael Glück (Hessen Kassel, war verliehen), Julian Guttau (SC Freiburg U 23), Tim Kloss (eigene U 21), Kaan Kurt (Borussia Mönchengladbach U 23), Leroy Kwadwo (MSV Duisburg), Kilian Ludewig (RB Salzburg/Österreich, ist ausgeliehen), Mansour Ouro-Tagba (eigene U 19), David Richter (Kickers Offenbach), Morris Schröter (FC Hansa Rostock), Manfred Starke (VfB Oldenburg), Valmir Sulejmani (FC Ingolstadt 07), Niklas Tarnat (Rot-Weiss Essen), Eroll Zejnullahu (SpVgg Bayreuth)

Abgänge: Marcel Bär (FC Erzgebirge Aue), Semi Belkahia (Arminia Bielefeld), Joseph Boyamba (SV 07 Elversberg), Yannick Deichmann (FC Ingolstadt 04), Raphael Holzhauser (Oud-Heverlee Leuven/Belgien, war ausgeliehen), Lorenz Knöferl (eigene U 21), Tom Kretzschmar (FC 08 Homburg), Stefan Lex, Marius Willsch (beide Karriere beendet), Leandro Morgalla (RB Salzburg/Österreich), Meris Skenderovic (Hallescher FC), Marius Wörl (Hannover 96), Nathan Wicht (FC Luzern U 21/Schweiz), Martin Kobylanski, Quirin Moll, Erik Tallig, Daniel Wein (alle Ziel unbekannt)

SC Preußen Münster

Trainer: Sascha Hildmann, geb. 7. April 1972, (wie bisher/seit 27. Dezember 2019)

Zugänge: Malik Batmaz (Karlsruher SC), Luca Bazzoli (VfB Stuttgart U 21), Marvin Benjamins, Jano ter Horst (beide eigene U 23), Joel Grodowski (SC Verl), Daniel Kyerewaa (FC Schalke 04 U 23), Sebastian Mrowca (SV Wehen Wiesbaden), Rico Preißinger (FC Ingolstadt 04), Dominik Schad (1. FC Kaiserslautern), Johannes Schenk (FC Bayern München, ist ausgeliehen)

Abgänge: Joel Chinaemerem Amadi, Noah Kloth, Kevin Schacht (alle eigene U 23), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Deniz-Fabian Bindemann (Fortuna Düsseldorf U 23), Dennis Daube, Alexander Langlitz (beide Karriere beendet), Nicolai Remberg (Holstein Kiel), Henok Teklab (Royale Union Saint Gilloise/Belgien), Manfred Osei Kwadwo (Ziel unbekannt)

SSV Jahn Regensburg

Trainer: Joe Enochs, geb. 1. September 1971, (wie bisher/seit 10. Mai 2023)

Zugänge: Niclas Anspach (SpVgg Unterhaching), Florian Ballas, Dominik Kother (beide Karlsruher SC), Alexander Bittroff (1. FC Magdeburg), Louis Breunig (1. FC Nürnberg, ist ausgeliehen), Rasim Bulic (1. FSV Mainz 05 U 23), Leon Cuk (Hertha BSC U 23), Agyemang Diawusie (SpVgg Bayreuth), Noel Eichinger, Robin Ziegele (beide FSV Zwickau), Tobias Eisenhuth (FC Energie Cottbus), Noah Ganaus (VfB Stuttgart U 21), Felix Gebhardt (FC Basel/Schweiz), Andreas Geipl (1. FC Heidenheim), Jannik Graf, Christian Schmidt (beide eigene U 21), Bryan Hein (Hamburger SV U 21), Elias Huth (FC Erzgebirge Aue), Joël Zwarts (ADO Den Haag/Niederlande, war verliehen)

Abgänge: Andreas Albers (FC St. Pauli), Steve Breitkreuz (FC Bayern München U 23), Kaan Caliskaner (Eintracht Braunschweig), Jan Elvedi (1. FC Kaiserslautern), Benedikt Gimber (1. FC Heidenheim), Minos Gouras (SV Waldhof Mannheim), Lasse Günther (FC Augsburg, war ausgeliehen), Leon Guwara (FC Ingolstadt 04), Blendi Idrizi (FC Schalke 04, war ausgeliehen), Scott Kennedy (Wolfsberger AC/Österreich), Charalampos Makridis, Maximilian Thalhammer (beide VfL Osnabrück), Joshua Mees (Holstein Kiel, war ausgeliehen), Sebastian Nachreiner (FC Gottfrieding), Nicklas Shipnoski (Fortuna Düsseldorf, war ausgeliehen), Sarpreet Singh (FC Bayern München U 23, war ausgeliehen), Dejan Stojanovic (SCR Altach/Österreich), Jonas Urbig (1. FC Köln, war ausgeliehen), Dario Vilzinger (Wolfsberger AC/Österreich, war ausgeliehen), Aygün Yildirim (Arminia Bielefeld), Thorsten Kirschbaum, Prince Osei Owusu (beide Ziel unbekannt)

1. FC Saarbrücken

Trainer: Rüdiger Ziehl, geb. 26. Oktober 1977, (wie bisher/seit 11. Oktober 2022)

Zugänge: Kai Brünker (1. FC Magdeburg), Tim Civeja (FC Augsburg), Fabio Di Michele Sanchez (VfL Wolfsburg), Patrick Schmidt (FC Ingolstadt 04), Tim Schreiber (RB Leipzig, ist ausgeliehen), Patrick Sontheimer (FC Viktoria Köln)

Abgänge: Daniel Batz (1. FSV Mainz 05), Marvin Cuni (FC Bayern München U 23, war ausgeliehen), Dominik Ernst (Fortuna Köln), Mike Frantz (eigene U 23), Dave Gnaase (VfL Osnabrück), Adriano Grimaldi (SC Paderborn 07), Pius Krätschmer (Helmond Sport/Niederlande), Steven Zellner (Karriere beendet), Justin Steinkötter (Fortuna Köln), Julian Bauer, Tobias Jänicke, Robin Scheu (alle Ziel unbekannt)

SV Sandhausen

Trainer: Danny Galm, geb. 17. März 1986, (zuvor FC Bayern München U 19/seit 1. Juli 2023) für Gerhard Kleppinger (jetzt Co-Trainer)

Zugänge: Yassin Ben Balla (SV Darmstadt 98), Livan Burcu, Dennis Egel (beide eigene U 19), Christoph Ehlich (SpVgg Unterhaching), Alexander Fuchs (SK Austria Klagenfurt/Österreich), Max Geschwill (TSG Hoffenheim U 23), Felix Göttlicher (FC Erzgebirge Aue), Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf), Daniel Klein (FC Augsburg, ist ausgeliehen), Tim Knipping (Dynamo Dresden), Lucas Laux (1. FSV Mainz 05, ist ausgeliehen), Tim Maciejewski (1. FC Union Berlin), Richard Meier (1. FC Magdeburg U 23), Alexander Mühling (Holstein Kiel), David Otto, Luca Zander (beide FC St. Pauli), Joe-Joe Richardson (Greifswalder FC), Sebastian Stolze (Hannover 96)

Abgänge: Kemal Ademi (FK Khimki/Russland, war ausgeliehen), Bashkim Ajdini (VfL Osnabrück), Kerim Calhanoglu (FC Schalke 04, war ausgeliehen), Raphael Framberger (FC Augsburg, war ausgeliehen), Benedikt Gawe (Bahlinger SC), Hamadi Al-Ghaddioui (SC Freiburg U 23), Jan Bachmann, Christian Kinsombi (beide FC Hansa Rostock), Ahmed Kutucu (Basaksehir FK/Türkei, war ausgeliehen), Patrick Drewes (Karlsruher SC), David Kinsombi (SC Paderborn 07), Marcel Mehlem (SC Paderborn 07, war ausgeliehen), Philipp Ochs (First Vienna FC/Österreich), Chima Okoroji (FC St. Gallen/Schweiz), Merveille Papela (1. FSV Mainz 05, war ausgeliehen), Matej Pulkrab (Mlada Boleslav/Tschechien), Marcel Ritzmaier (SKN St. Pölten/Österreich), Vincent Schwab (TSV Steinbach Haiger), Arne Sicker (SV 07 Elversberg), Aleksandr Zhirov (Baltika Kaliningrad/Russland), Oumar Diakhite, Dario Dumic, Alexander Esswein, Josef Ganda, Immanuel Höhn, Erik Zenga (alle Ziel unbekannt)

SSV Ulm 1846 Fußball

Trainer: Thomas Wörle, geb. 11. Februar 1982, (wie bisher/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Max Brandt (FC Teutonia 05 Ottensen), Tom Gaal (Borussia Mönchengladbach U 23), Felix Higl (VfL Osnabrück), Lenn Jastremski (FC Bayern München U 23, ist ausgeliehen), Julian Kudala (VfB Stuttgart U 21), Sascha Risch (SV Meppen), Léo Scienza (1. FC Magdeburg)

Abgänge: Patrick Dulleck (1. FC Düren), Stefan Ilic (SSV Reutlingen), Simon Klostermann (SGV Freiberg), Christoph Maier (TSV Steinbach Haiger, ist verliehen), Finn Paul (SSV Ehingen-Süd), Marcel Schmidts (Stuttgarter Kickers), Mert Tasdelen (SG Sonnenhof Großaspach, ist verliehen), Hendrik Hansen (Ziel unbekannt)

SpVgg Unterhaching

Trainer: Marc Unterberger, geb. 18. Dezember 1988, (zuvor eigene U 19/seit 1. Juli 2023) für Sandro Wagner (jetzt Co-Trainer U 20-Nationalmannschaft)

Zugänge: Andreas Hirtlreiter (TSV Buchbach, war verliehen), Florian Roggermeier (SV Heimstetten, war verliehen), Raphael Schifferl (Wolfsberger AC/Österreich, ist ausgeliehen), José Pierre Vunguidica (FC Rot-Weiß Koblenz, war verliehen)

Abgänge: Niclas Anspach (SSV Jahn Regensburg), Leon Bucher (FC Ismaning), Christoph Ehlich (SV Sandhausen), Daniel Hausmann (FC Augsburg U 23), Stephan Hain (Manukau United FC/Neuseeland), David Pisot (SGV Freiberg), Fynn Seidel (SV Meppen), Bernard Kyere, Sandro Porta (beide Ziel unbekannt)

SC Verl

Trainer: Alexander Ende, geb. 19. September 1979, (zuvor Borussia Mönchengladbach U 19/seit 1. Juli 2023) für Michél Kniat (Arminia Bielefeld)

Zugänge: Marcel Benger (Holstein Kiel), Leon Bürger (SV Babelsberg 03, war verliehen), Robin Friedrich (Hannover 96 U 23), Fabio Gruber (FC Augsburg U 23), Gideon Guzy (FC Schalke 04 U 23), Lars Lokotsch (Fortuna Köln), Hendrik Mittelstädt (1. FC Köln U 21), Nick Otto (Fortuna Düsseldorf U 23, war verliehen), Fabian Pekruhl (eigene U 23), Luca Unbehaun (Borussia Dortmund U 23)

Abgänge: Mateo Biondic (Eintracht Trier, ist verliehen), Cottrell Ezekwem (Rot-Weiß Oberhausen), Maximilian Franke, Iker Luis Kohl (beide SV Lippstadt 08), Joel Grodowski (SC Preußen Münster), Dominik Klann (1. FC Bocholt), Stijn Meijer (PEC Zwolle/Niederlande, war ausgeliehen), Eduard Probst (FC Gütersloh, ist verliehen), Presley Pululu (SC Paderborn U 21), Willi Reincke (1. FC Bocholt, ist verliehen), Vinko Sapina (Rot-Weiss Essen), Niclas Thiede (VfL Bochum), Jesse Edem Tugbenyo (SC Paderborn 07, war ausgeliehen), Nikos Zografakis (KSV Hessen Kassel), Luca Stellwagen, Tim Wiesner (beide Ziel unbekannt)

