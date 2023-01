Das sind die Sportfotos des Jahres 2022

Im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am 18. Dezember 2022 hatte Argentinien Frankreich im Elfmeterschießen besiegt. Nach der offiziellen Siegerehrung wurden Angehörige und Freunde auf den Platz gelassen. Das Sportfoto des Jahres 2022 hält den Moment fest, in dem Kapitän Lionel Messi von Sergio Aguero auf den Schultern getragen wird und stolz den Weltpokal präsentiert. Der Fotograf Marvin Ibo Güngör nennt die Szene und sein Bild "Wie einst Maradona". Güngör erzählt im kicker-Interview (Montagsausgabe): "Es wirkte wie eine Familienfeier.

Bereits zum 53. Mal ist das beste Sportfoto des Jahres gewählt worden. Der kicker richtete den traditionsreichen Wettbewerb in Kooperation mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) aus. Wie in jedem Jahr stand die Jury auch diesmal vor einer großen Herausforderung bei ihrer Suche nach dem "Sportfoto des Jahres". Erfreulicherweise konnte die Wahl nach zwei Corona-Jahren wieder in Präsenz über die Bühne gehen. Die zehn Mitglieder der Jury, darunter Ex-Fußballnationalspielerin Turid Knaak, diskutierten leidenschaftlich, denn dank hoher Qualität der Bilder fiel die Entscheidung nicht leicht. Außerdem war die Konkurrenz groß: 83 Teilnehmer hatten 964 Bilder eingereicht – in den Kategorien:

"Sport allgemein – Action"

"European Championships Munich 2022"

"Amateur- und Jugendfußball"

"Fußball allgemein"

"Portfolio/Sportreportage"

"Nachwuchspreis"

Die Förderer Nikon, Deutscher Fußball-Bund und Volkswagen sowie der kicker haben für den Foto-Wettbewerb insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus stiftet Nikon für den erstmals ausgeschriebenen Nachwuchspreis Sachprämien im Gesamtwert von rund 9000 Euro.

Wettbewerbssieger Güngör freut sich: "Ich war beim Sport, als das Handy klingelte. Ich kannte die Nummer nicht und schrieb kurz zurück: Wer hat angerufen? Ist es wichtig? Als ich den Namen des Vorjahressiegers las, hatte ich eine Vorahnung und dann begann ich zu strahlen. Ich habe etwa 180 Auslösungen von dieser Szene. Aber diese hat als einzige einen optimalen, fast symmetrischen Aufbau. Der strahlende Messi mit dem Pokal genau in der Mitte, die zwei oben auf dem Tor, die jubelnde Menge ohne optische 'Störfaktoren'."

Unter den Preisträgern befinden sich noch: Peter Schatz, Matthias Hangst, Mika Volkmann, Ina Fassbender, Stefan Matzke, Sebastian El-Saqqa, Sascha Fromm, Jürgen Fromme, Moritz Müller, Alex Grimm, Steve Bauerschmidt, Sebastian Wells, Kevin Voigt, Samson Kipp und Tom Weller.

