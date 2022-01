Das sind die "Sportfotos des Jahres 2021"

Robert Lewandowski erzielt mit einem Fallrückzieher das 1:0 für den FC Bayern München gegen Dynamo Kiew. Diesen Moment des Champions-League-Gruppenspiels am 23. November 2021 im Olympiastadion in Kiew hat der Fotograf Sebastian Widmann festgehalten. Sein Bild wurde vom kicker und dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) als Sportfoto des Jahres 2021 ausgezeichnet.

Bereits zum 52.Mal ist das beste Sportfoto des Jahres gewählt worden. Der kicker richtet den traditionsreichen Wettbewerb in Kooperation mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) aus. Die Wahl ging zum zweiten Mal über eine digitale Bühne. Die zehn Juroren tauschten sich in einer Videoschalte aus - diskutierten aber wie immer ausgiebig und leidenschaftlich. Auch diesmal fiel dem Gremium angesichts der hohen Qualität der zu bewertenden Bilder das Urteil nicht leicht. Die Konkurrenz war groß. 64 Teilnehmer hatten knapp 1000 Bilder eingereicht - in den fünf Kategorien "Sport allgemein - Action" "Olympia und Paralympics" "Amateur- und Jugendfußball", "Fußball allgemein" sowie "Portfolio/Sportreportagen". Die Förderer Nikon, der Deutsche FußballBund und Volkswagen sowie der kicker stellten insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung.

Wettbewerbssieger Widmann freute sich: "Der Hauptpreis? Ich musste mich erst mal hinsetzen, um das zu verdauen." Das Erstaunliche an diesem Foto sei "dass Lewandowski so frei zum Fallrückzieher kommt. Links neben ihm standen Spieler, aber dank meines Blickwinkels ist er hier komplett allein. Er liegt perfekt in der Luft und hat gerade den Ball getroffen. Und dann noch mit offenen Schuhbändern...".

Unter den Preisträgern befinden sich noch: Mika Volkmann, Sascha Fromm, Alexander Hassenstein, Marcus Brandt, Kai Pfaffenbach, Boris Streubel, Lukas Schulze und Daniel Kopatsch.