Das sind die "Sportfotos des Jahres 2019"

Der kicker hat zum bereits 50. Mal in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) das Sportfoto des Jahres gekürt. Die Jury, zu der auch Jens Grittner, kommissarischer DFB-Direktor Öffentlichkeit und Fans und Pressesprecher der Nationalmannschaft, zählt, wählte in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main die Siegerfotos aus. Insgesamt betrug das Preisgeld 30.000 Euro, davon 5000 Euro für das Sportfoto des Jahres. 594 Bilder von 86 Teilnehmern in den Kategorien "Sport allgemein Action", "Sport allgemein Feature/Impressionen/Emotionen", "Amateur- und Jugendfußball", "Fußball allgemein" und "Portfolio/Sportreportage" standen der Jury zur Auswahl.

In der Kategorie "Unsere Amateure. Echte Profis." mit den schönsten Motiven aus dem Amateur- und Jugendfußball gewann das Motiv "Mit Bauchgefühl" von Fotograf Robert Michael. Auf dem Bild ist Claus-Dieter Nacke zu sehen, der als Schiedsrichter beim Saxony-Cup der E-Junioren in Dresden das Spielgeschehen fest im Blick hat. Den zweiten Preis in dieser Kategorie holte Markus Ulmer mit dem Foto "Ballfischen", Dritter wurde Robert Michael mit dem Bildmotiv "Ab unter die Dusche". In der Kategorie "Fußball allgemein" setzte sich Fotograf Marvin Ibo Güngör durch. Die Plätze zwei und drei belegten Robert Michael und Anke Wälischmiller.

Im ersten Bundesligaderby zwischen den Berliner Klubs Union und Hertha trifft Sebastian Polter per Foulelfmeter zum entscheidenden 1:0 und rennt zum Fanblock. Zwischen der Torauslinie und den Zuschauerrängen fängt Fotograf Sebastian Wells den emotionalen Jubel von Trimmel, Polter, Ujah und Subotic ein. Dieses Motiv lebt von der seltenen Nähe zu den Spielern und diesem kurzen Moment des unkontrollierten Schreies und ist das Sportfoto des Jahres 2019.

