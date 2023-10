Das sind die Fan-Infos fürs USA-Spiel

Am Samstag (ab 15 Uhr Ortszeit, ab 21 Uhr MEZ, live bei RTL) trifft die deutsche Nationalmannschaft im Pratt & Whitney Stadium in Hartford im Bundestaat Connecticut auf Gastgeber USA. Wichtige Informationen zur Ein- und Ausreise, zu Tickets und Stadion gibt es wie immer gebündelt in den Fan-Infos des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Die DFB-Auswahl hat sich am vergangenen Montag auf eine zehntägige Länderspielreise in die USA begeben. Dort steht nach dem Duell mit den Amerikanern am kommenden Dienstag (ab 20 Uhr Ortszeit, ab 2 Uhr MEZ, live in der ARD) das Spiel gegen Mexiko an. Infos zum Duell mit dem aktuellen Gold-Cup-Sieger veröffentlicht der DFB zeitnah.