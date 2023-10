Das sind die Fan-Infos fürs Mexiko-Spiel

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (ab 2 Uhr MESZ, live in der ARD) trifft die deutsche Nationalmannschaft im Lincoln Financial Field in Philadelphia auf Mexiko. Wichtige Informationen zur Ein- und Ausreise, zu Tickets und Stadion gibt es wie immer gebündelt in den Fan-Infos des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Die DFB-Auswahl hat sich am vergangenen Montag auf eine zehntägige Länderspielreise in die USA begeben. Am Samstag gelang bei der Premiere des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann in Hartford ein 3:1 gegen Gastgeber USA.