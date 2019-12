Das sind die 16 Stadien der zweiten Runde

Am 29. und 30. Oktober geht es für 32 Mannschaften in der zweiten DFB-Pokalrunde um den nächsten Schritt in Richtung Finale im Olympiastadion Berlin am 23. Mai 2020. Nun stehen die 16 Stadien fest, auch die Spielorte der beiden letzten Regionalligisten SC Verl und 1. FC Saarbrücken.

Die Saarländer sind das einzige Team, das nicht in seinem angestammten Stadion antreten kann. Der Saarbrücker Ludwigspark wird noch renoviert, deshalb weicht der FCS wie beim 3:2 gegen Jahn Regensburg in der ersten Runde ins Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen aus. Dort kommt eine mobile Flutlichtanlage zum Einsatz, ebenso wie in der Sportclub Arena Verl.

Die meisten Zuschauer werden voraussichtlich nach Dortmund strömen: Am 30. Oktober (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky) dürfte der Signal Iduna Park wahrscheinlich mit 81.365 Zuschauer ausverkauft sein, wenn der BVB gegen Borussia Mönchengladbach spielt.

Die Stadien der 2. Runde

Dienstag, 29. Oktober, 18.30 Uhr

Hamburger SV - VfB Stuttgart (Volksparkstadion, Hamburg)

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln (Hermann-Neuberger-Stadion, Völklingen)

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin (Schwarzwald-Stadion, Freiburg)

MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim (Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg)

Dienstag, 29. Oktober, 20 Uhr

VfL Bochum - FC Bayern München (Vonovia Ruhrstadion, Bochum)

Dienstag, 29. Oktober, 20.45 Uhr

DSC Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 (SchücoArena, Bielefeld)

SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC (Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt)

Bayer 04 Leverkusen - SC Paderborn (BayArena, Leverkusen)

Mittwoch, 30.Oktober, 18.30 Uhr

VfL Wolfsburg - RB Leipzig (Volkswagen Arena, Wolfsburg)

SV Werder Bremen - 1. FC Heidenheim (wohninvest Weserstadion, Bremen)

SC Verl - Holstein Kiel (Sportclub Arena, Verl)

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg (Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern)

Mittwoch, 30. Oktober, 20.45 Uhr

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (Signal Iduna Park, Dortmund)

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt (Millerntor-Stadion, Hamburg)

Hertha BSC - Dynamo Dresden (Olympiastadion, Berlin)

Fortuna Düsseldorf - FC Erzgebirge Aue (Merkur-Spiel Arena, Düsseldorf)

Die weiteren Termine

Achtelfinale: 4. und 5. Februar 2020

Viertelfinale: 3. und 4. März 2020

Halbfinale: 21. und 22. April 2020

Finale in Berlin: 23. Mai 2020 (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky)

[dfb]