Das passiert am "Aktionsspieltag Klimaschutz"

Spielführerbinde mit Klima-Logo, vegane oder vegetarische Alternativen zur Bratwurst und noch vieles mehr. Auch der Fußball möchte auf das Thema Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam machen und plant einige Maßnahmen in den Ligen und Wettbewerben des DFB.

In der ersten Runde im DFB-Pokal findet der "Aktionsspieltag Klimaschutz" statt. Dabei geht es vor allem darum, Aufmerksamkeit für das Thema Umwelt- und Klimaschutz im Fußball zu schaffen. Diesen Spieltag wird es in nahezu allen Ligen und Wettbewerben des DFB geben (FLYERALARM Frauen-Bundesliga, 3. Liga, Pokal der Frauen und Männer). Der DFB-Pokal macht den Anfang.

Am kommenden Freitag sind in der ersten Pokalrunde einige Maßnahmen geplant, die alle Vereine gemeinsam umsetzen. Beispielsweise werden die Partien eine Minute später angepfiffen, um die Zeit für Lautsprecherdurchsagen zum Thema Klimaschutz zu nutzen. Es werden zudem alle Vereine, die an einer gemeinsamen Spendenaktion teilnehmen, 100 Euro für jedes selbst geschossene Tor am Aktionsspieltag spenden. Die Spendengelder werden über den DFB gebündelt und der gemeinnützigen Organisation "Sports for Future" übergeben, welche Klimaschutzprojekte unterstützt. Die gesammelte Summe wird am Ende vom DFB verdoppelt.

Des Weiteren sind die Vereine angehalten, eine vegane oder vegetarische Alternative zur Bratwurst anzubieten und die Kapitäne der Mannschaften werden auf dem Platz eine Spielführerbinde mit dem so genannten "Warming Stripes"-Logo tragen. Einer Visualisierung wissenschaftlicher Daten des Klimatologen Ed Hawkins, durch die langfristige Temperaturverläufe sichtbar gemacht werden können.

Umweltfreundliche Mobilität

Einige Amateurvereine sind aber auch darüber hinaus aktiv und setzen zusätzliche Projekte am Spieltag um, so auch der 1. FC Kaan Marienborn aus der Regionalliga West, welcher am "Aktionsspieltag für Klimaschutz" in der ersten Runde gegen den 1. FC Nürnberg antritt.

In puncto Umwelt- und Klimaschutz sorgt der Amateurverein am Spieltag dafür, dass alle Zuschauer*innen, die eine gültige Eintrittskarte erworben haben, mit drei Shuttle-Buslinien bequem und umweltfreundlich zum Stadion an- und abreisen können. Auf dem VIP-Parkplatz werden außerdem noch sechs Stellplätze mit Ladestationen für Elektroautos angeboten.

Um Druckkosten und damit CO2-Emmissionen zu sparen, hat der 1.FC Kaan-Marienborn ein Online-Ticketing eingeführt, das auch in der Regionalliga-Saison zum Einsatz kommen soll. Das Stadionmagazin und auch die Aufstellungsbögen werden in verminderter Anzahl ausgedruckt. Per QR-Code können die gewünschten Dokumente auf das Handy übermittelt werden. Auch im Bereich des Catering bietet der Regionalligist einen eigenen Stand mit vegetarischen und veganen Speisealternativen.

Projekt "Grüne Schule"

Alle in diesem Bereich generierten Einnahmen kommen vollständig dem vom DFB unterstützten "Sports for Future"-Klimaschutzprojekt zugute. Des Weiteren sammeln die Jugendspieler des 1.FCKM am Haupteingang Spenden für die Jugendkasse und ein Klimaschutzprojekt.

Doch der 1. FC Kaan Marienborn ist nicht der einzige Verein, der am Aktionsspieltag Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz umsetzt. Auch Blau-Weiß Lohne aus der Regionalliga Nord hat in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg Maßnahmen für den Aktionsspieltag geplant.

Finanziell unterstützt der Verein beispielsweise das Projekt "Grüne Schulen" von "Sports for Future". Das Projekt findet in Nigeria und dem Senegal statt und verbindet Klimaschutz, Bildung und Sport. "Grüne Schulen" von "Sports for Future" trägt unter anderem dazu bei, dass dort Pflanzungen von Fruchtbaum-Setzlingen in Schulgärten umgesetzt werden können oder Installationen von Photovoltaikanalgen auf Schuldächern gefördert werden.

Fahrradparkplätze und Kunstrasen-Innovation

Zu dem Projekt wird es im Stadion Infostände geben und es werden Baumspardosen aufgestellt, um Spenden für das Projekt zu sammeln. Des Weiteren spendet auch BW Lohne selbst 100 Euro pro geschossenes Tor an diesem Spieltag. Über seine Social-Media-Kanäle hat der Verein die Fans dazu aufgerufen, mit dem Rad zum Spiel zu kommen, da vor Ort extra Fahrradparkplätze errichtet wurden.

Des Weiteren stellt ein Partner von BW Lohne einen E-Bus zur Verfügung, der im Stadion ausgestellt wird, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Und der Verein setzt auf eine weitere nachhaltige Innovation: Drei Wochen nach dem Pokalspiel wird auf den ersten Kunstrasenplatz in Deutschland umgestiegen, der aus einer Faser aus einem hohen Recyclinganteil und biobasiertem Ethylen besteht. Auch dazu wird es am Spieltag einen Infostand geben, um Interessierte über die neue Technologie aufzuklären.

