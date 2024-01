Das Örtliche und DFB-Schiris verlängern Partnerschaft

Das Örtliche und die DFB-Schiedsrichter*innen verlängern ihre Partnerschaft um weitere vier Jahre. Die Kooperation begann am 1. Juli 2021 und wurde zunächst für drei Jahre vereinbart. Nun sind beide Seiten vorzeitig übereingekommen, ihre Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2028 fortzuführen.

Sichtbar wird die Partnerschaft vor allem durch das Logo von Das Örtliche auf den Trikotärmeln sowie der Trainings- und Aufwärmbekleidung der DFB-Schiedsrichter*innen, Schiedsrichter-Assistent*innen und Vierten Offiziellen. Die Partnerschaft umfasst dabei die Wettbewerbe Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Pokal, DFB-Pokalfinale der Frauen, die Google Pixel Frauen-Bundesliga und ab der Saison 2024/2025 auch die 3. Liga.

Darüber hinaus wirkt Das Örtliche mit dem DFB an der Förderung des Schiedsrichterwesens in Deutschland mit - zuletzt vor allem im Rahmen des Projekts "Jahr der Schiris" - und ist in die Ehrungen "Schiedsrichter und Schiedsrichterin des Jahres" eingebunden. Auch die Kampagne "Danke Schiri", die das Engagement von Amateurschiedsrichter*innen würdigt, wird von Das Örtliche unterstützt. Gleiches gilt für die Rubrik "Da fragen wir doch mal den Schiri" in der Fußball-Talkshow "Doppelpass" des Fernsehsenders Sport1 oder auch für das kürzlich erschienene Panini-Stickeralbum "Faszination Schiri".

"Präsenz auf alle 1200 Spiele der nationalen Topwettbewerbe ausweiten"

Dirk Schulte, Geschäftsführer Das Örtliche Service und Marketing GmbH, sagt: "Mit der Verlängerung unserer Partnerschaft möchten wir frühzeitig unser Vertrauen aussprechen und damit die gute Zusammenarbeit mit den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, der DFB Schiri GmbH, aber auch den Landesverbänden in den letzten Jahren bestätigen. Die Ausweitung der Partnerschaft auf die 3. Liga ist für uns dabei ein folgerichtiger Schritt, und wir freuen uns, dass wir unsere Präsenz damit auf alle knapp 1200 Spiele der nationalen Topwettbewerbe ausweiten können."

Florian Götte, Geschäftsführer Management und Organisation der DFB Schiri GmbH, erklärt: "Die Vertragsverlängerung mit Das Örtliche um weitere vier Jahre bekräftigt unsere sehr gute Zusammenarbeit und die erfolgreiche Partnerschaft. Wir haben den Schiedsrichterbereich in den vergangenen Jahren immer weiter professionalisiert, insbesondere durch die strukturelle Veränderung hin zur DFB Schiri GmbH und die Ausweitung unserer Kommunikation rund um die Spiele. Wir sind dankbar, dass uns Das Örtliche auf diesem Weg begleitet und unterstützt. Auch das Engagement von Das Örtliche für die Landesverbände und im Jahr der Schiris trägt dazu bei, das Schiedsrichterwesen weiterzuentwickeln."

Moiken Wolk, DFB-Abteilungsleiterin Schiedsrichter*innen, sagt: "Mit der Unterstützung durch Das Örtliche ist es in den vergangenen Jahren gelungen, unsere Spitzenschiedsrichterinnen vor allem nach außen noch präsenter zu machen. Die Verlängerung der Partnerschaft zeigt, wie zufrieden beide Seiten mit der bisherigen Kooperation sind, und setzt ein starkes Zeichen - auch für die Förderung der weiblichen Unparteiischen. Gemeinsam möchten wir in Zukunft weiter an deren Entwicklung und Professionalisierung arbeiten."

[dfb]