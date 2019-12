Erhält die Fritz-Walter-Medaille in Gold: U-Nationalspieler Karim Adeyemi

Haben das große Ziel EM in 2019 verpasst: die deutschen U 17-Junioren

Das Jahr der Junioren: Herbe Enttäuschungen, große Hoffnungen

2019 hatte viele emotionale Momente zu bieten. Nun zeigt DFB.de noch einmal interessante Geschichten, starke Interviews, bildgewaltige Videos und Galerien des Jahres aus verschiedenen DFB-Bereichen. Heute: die DFB-Junioren.

Video: "Brauchen mehr Bolzplatzmentalität"

Beim Medienworkshop der DFB-Akademie waren sich alle Anwesenden einig: Der deutsche Fußball gehört zurück in die Weltspitze. Und wie dies gelingen soll, skizzierten Oliver Bierhoff und Co. in Frankfurt. DFB-TV war dabei - das Video.

Trotz 3:0 gegen Ungarn: U 19 verpasst EM

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat das letzte Spiel der 2. EM-Qualifikationsrunde gegen Ungarn überzeugend 3:0 (1:0) gewonnen, verpasste jedoch aufgrund des gleichzeitigen Erfolges der Norweger gegen Kroatien (3:2) die EM-Endrunde.

Schönweitz nach EM-Quali: "Werden die passenden Schlüsse ziehen"

Die U 19-Nationalmannschaft verpasst die EM-Endrunde, die U 17-Junioren müssen um das Ticket für die Europameisterschaft bangen. Meikel Schönweitz, Cheftrainer der DFB-U-Teams, zieht im Gespräch mit DFB.de eine erste Bilanz.

3:1 gegen Österreich zum EM-Abschluss

Die deutsche U 17 hat ihr letztes Gruppenspiel der EM in Irland gegen Österreich 3:1 (0:1) gewonnen. Das Team von DFB-Trainer Michael Feichtenbeiner drehte durch Tore von Obuz, Samardzic und Adeyemi einen 0:1 Pausenrückstand.

Prus: "Wir haben beide Spiele dominiert"

Ein 2:0 und ein 1:2 in den Nachbarschaftsduellen mit den Niederlanden: Die U 15-Nationalmannschaft hat ihre Feuertaufe erfolgreich bestanden. Im DFB.de-Interview zieht DFB-Trainer Michael Prus Bilanz und spricht über die Zukunft.

Vor großer Kulisse: U 16 besiegt Frankreich

Toller Erfolg vor großartiger Kulisse: Die deutsche U 16 hat das Schülerländerspiel gegen Frankreich vor 20.178 Zuschauern im Olympiastadion Berlin 3:0 (1:0) gewonnen. Gedikli (21.), Aliu (56.) und Günther (63.) erzielten die Treffer.

Karim Adeyemi: "Fritz-Walter-Medaille ist ein großer Ansporn"

Karim Adeyemi wird am Freitag mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet. DFB.de spricht mit dem 17-Jährigen über große Fußstapfen, Entwicklungsschritte und persönliche Ziele.

Streichsbier: "Wir müssen zielstrebig zu Toren kommen wollen"

Die deutsche U 19 hat die erste Quali-Runde zur EURO 2020 auf Platz zwei abgeschlossen und spielt damit im März um das EM-Ticket. Mit DFB.de spricht Trainer Guido Streichsbier über seinen Fahrplan bis dahin und zieht ein erstes Fazit.

U 20 mit Prestigesieg in Portugal

Die deutsche U 20 hat im letzten Spiel des Jahres einen Prestigesieg gefeiert. Das Team von Trainer Manuel Baum setzt sich gegen die hoch gehandelten Portugiesen 2:0 durch und landet den vierten Erfolg im fünften Saisonspiel.

Wück: "Die Mentalität weiterentwickeln"

Mit einem 0:2 gegen Gastgeber Griechenland hat die U 17 die erste EM-Qualifikationsrunde beendet. Mit DFB.de spricht Trainer Christian Wück über das Turnier - und woran er mit seinem Team in den kommenden Monaten noch arbeiten will.

Prus: "Eine richtig gute Reaktion gezeigt"

Zwei Spiele gegen die Tschechische Republik in der zurückliegenden Länderspielphase, eines gewann die deutsche U 16. Mit DFB.de spricht Trainer Michael Prus über die Auftritte und die bevorstehenden Aufgaben im neuen Jahr.

Manuel Baum: "Zusätzlich ein paar andere Potenziale angezapft"

Vier Siege aus fünf Länderspielen. Die deutsche U 20 überzeugt nicht nur mit Ergebnissen, sondern auch durch die Entwicklung der einzelnen Spieler. Mit DFB.de spricht DFB-Trainer Manuel Baum über den Prozess mit der Mannschaft.

U 19: Was die Einführung der UEFA Nations League bedeutet

Neuer Wettbewerbsmodus für die DFB-Junioren: Mit Beginn der Saison 2020/2021 wird die U 19-EM-Qualifikation als UEFA Nations-League ausgetragen. DFB.de beantwortet in einem FAQ die wichtigsten Fragen zum neuen Modus.

Nach Losentscheid: DFB Ausrichter der Nations League

In Nyon sind die Gruppen für die neu eingeführte Nations League der U 19-Altersklasse ausgelost worden. Im nächsten Jahr trifft die DFB-Auswahl als Gastgeber der Gruppe A2 mit der Ukraine, Schweden und Belgien auf attraktive Gegner.

U 19 in 2. EM-Qualirunde gegen Österreich, Wales und Serbien

Die deutsche U 19 trifft im Frühjahr 2020 in der 2. EM-Qualifikationsrunde auf Österreich, Wales und Serbien. In der UEFA-Zentrale in Nyon ist zudem bereits die EM-Qualifikation 2020/2021 ausgelost worden. Hier gibt's die Infos dazu.

EM-Qualifikation: U 17 gegen Österreich, Niederlande und Portugal

Die U 17 trifft in der zweiten Qualifikationsrunde für die EM 2020 in Estland auf Österreich, Niederlande und Portugal. Das ergab die Auslosung in Nyon. Zuvor war die EM-Qualifikation für die Saison 2020/2021 ausgelost worden. Alle Infos hier.

U 18 besucht mit Fritz Keller Jerusalem und Yad Vashem

Bei der Israelreise der U 18-Nationalmannschaft stand der Mittwoch ganz im Zeichen der kulturellen Begegnungen. Erst besuchte man die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, bevor man die Altstadt in Jerusalem erkundete.

