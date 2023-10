Das ist die Startelf gegen Wales

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch setzt im Nations-League-Heimspiel der Frauen-Nationalmannschaft heute Abend (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in Sinsheim gegen Wales im Vergleich zum letzten Länderspiel gegen Island Ende September auf fünf neue Spielerinnen. Ann-Katrin Berger ersetzt im Tor die angeschlagenen Merle Frohms, Laura Freigang rückt für die verletzte Alexandra Popp ins Team. Zudem kehren Svenja Huth, Lea Schüller und Sara Däbritz zurück in die Startelf.

Die Startelf: 1 Berger - 2 Linder, 3 Hendrich, 5 Hegering, 6 Oberdorf, 7 Schüller, 9 Huth (C), 10 Freigang, 13 Däbritz, 15 Gwinn, 19 Bühl.