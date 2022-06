Das ist die Startelf gegen Ungarn

Bundestrainer Hansi Flick hat seine Mannschaft in der Nations-League-Partie in Ungarn heute (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im Vergleich zum England-Spiel am vergangenen Dienstag auf vier Positionen geändert. Neben Thilo Kehrer und Niklas Süle in der Defensive spielen Leon Goretzka und Timo Werner von Beginn an.

Die deutsche Startelf: 1 Manuel Neuer (C) - 3 David Raum, 5 Thilo Kehrer, 6 Joshua Kimmich, 7 Kai Havertz, 8 Leon Goretzka, 9 Timo Werner, 14 Jamal Musiala, 15 Niklas Süle, 18 Jonas Hofmann, 23 Nico Schlotterbeck.

[dfb]