Das ist die Startelf gegen Ungarn

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft startet um 21 Uhr (live bei ProSieben und ran.de) in Szekesfehervar gegen Gastgeber Ungarn in die EM-Vorrunde. Stefan Kuntz setzt dabei auf ein eingespieltes Team. Im Vergleich zum letzten Länderspiel gegen Wales im November besetzt der DFB-Trainer lediglich zwei Positionen neu. Nico Schlotterbeck und Josha Vagnoman kehren in die Startelf zurück.

Die deutsche Startelf: Dahmen - Vagnoman, Raum, Schlotterbeck, Pieper, Dorsch, Maier (C), Burkardt, Nmecha, Berisha, Baku.