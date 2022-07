Das ist die Startelf gegen Spanien

Im Vergleich zum furiosen 4:0-Auftaktsieg gegen Dänemark muss Nationaltrainerin Martin Voss-Tecklenburg eine Änderung an ihrer Startelf vornehmen. Statt der positiv auf Covid-19 getesteten Angreiferin Lea Schüller startet Kapitänin Alexandra Popp in der Sturmspitze. Um 21 Uhr wird die Partie gegen Spanien (live in der ARD und bei DAZN) angepfiffen.

Die deutsche Startelf: 1 Frohms - 3 Hendrich, 5 Hegering, 6 Oberdorf, 9 Huth, 11 Popp, 13 Däbritz, 15 Gwinn, 17 Rauch, 19 Bühl, 20 Magull.