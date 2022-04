Das ist die Startelf gegen Serbien

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft heute (ab 16 Uhr, live im ZDF) im Topspiel der Gruppe H in der WM-Qualifikation auf Gastgeber Serbien, in Stara Pazova möchten die DFB-Frauen das WM-Ticket vorzeitig lösen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ändert ihre Startelf im Vergleich zum 3:0 gegen Portugal am vergangenen Samstag auf fünf Positionen. Anstelle von Klara Bühl soll dieses Mal Kapitänin Alexandra Popp von Beginn an für Tore sorgen. Außerdem rücken Lea Schüller, Sophia Kleinherne, Maximiliane Rall sowie Jule Brand für Dzsenifer Marozsán, Kathrin Hendrich, Felicitas Rauch und Tabea Waßmuth in die Startelf.

Die deutsche Aufstellung: Frohms - Kleinherne, Feldkamp, Oberdorf, Schüller, Huth, Popp (K), Gwinn, Rall, Magull, Brand.