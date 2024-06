Das ist die Startelf gegen Polen

Die Frauen-Nationalmannschaft trifft heute Abend (ab 18 Uhr, live in der ARD) im Rahmen der EM-Qualifikation erneut auf Polen. Am Freitag hatte das Team von Horst Hrubesch das erste Duell in Rostock 4:1 (1:1) gewinnen können. Ein Sieg heute im Stadion Miejski w Gdyni würde bereits das sichere EM-Ticket bedeuten.

Für den zweiten Vergleich verändert Horst Hrubesch seine Elf auf gleich sechs Positionen, lediglich Kathrin Hendrich, Sarai Linder, Lena Oberdorf, Lea Schüller und Klara Bühl starten erneut von Beginn an.

Die Startelf: Johannes - Wolter, Hendrich, Linder, Endemann, Doorsoun, Oberdorf (C), Lohmann, Freigang, Schüller, Bühl.

[dfb]