Das ist die Startelf gegen Polen

Die deutsche Nationalmannschaft trifft heute (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Warschau zum 22. Mal auf Polen. Nach der Jubiläumspartie gegen die Ukraine steht damit für die DFB-Auswahl das zweite von drei Länderspielen im Juni an. Bundestrainer Hansi Flick hat sich unter anderem für Debütant Malick Thiaw entschieden.

Die deutsche Startelf: 1 Marc-André ter Stegen - 5 Thilo Kehrer, 26 Malick Thiaw, 2 Antonio Rüdiger - 18 Jonas Hofmann, 23 Emre Can, 6 Joshua Kimmich (K), 13 Benjamin Henrichs - 24 Florian Wirtz, 14 Jamal Musiala - 7 Kai Havertz

