Das ist die Startelf gegen Österreich

Im letzten EM-Qualifikationsspiel und zugleich abschließenden Olympiatest der Frauen-Nationalmannschaft gegen Österreich (ab 19 Uhr, live in der ARD) setzt Bundestrainer Horst Hrubesch auf eine im Vergleich zur Niederlage in Island auf fünf Positionen veränderte Startelf. Neben Torfrau Ann-Katrin Berger rücken auch Bibiane Schulze Solano, Lena Oberdorf, Laura Freigang und Janina Minge in die Aufstellung.

Die Startelf: Berger - Linder, Hendrich, Schulze Solano, Oberdorf, Schüller, Freigang, Minge, Gwinn (C), Bühl, Brand.