Das ist die Startelf gegen Österreich

Mit nur zwei verletzungsbedingten Änderungen im Vergleich zum letzten Länderspiel in den Niederlanden startet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft heute (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) in Österreich in die EM-Qualifikation. Bundestrainer Horst Hrubesch setzt in der Abwehr auf Sara Doorsoun als Ersatz für Marina Hegering und im Angriff auf Lea Schüller für Alexandra Popp.

Die Startelf: 1 Frohms - 2 Linder, 3 Hendrich, 6 Oberdorf, 7 Schüller, 8 Lohmann, 9 Nüsken, 15 Gwinn (C), 19 Bühl, 22 Brand, 23 Doorsoun.