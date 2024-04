Das ist die Startelf gegen Kanada

Für die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft steht heute (ab 14 Uhr, live bei YouTube) das zweite Testspiel im Rahmen ihres Trainingslagers an. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter trifft in der Sportclub Arena im ostwestfälischen Verl auf Kanada. Im ersten Testspiel hatte sich das DFB-Team am Samstag 0:0 von den USA getrennt.

Die Startelf: Beck - D. Acikgöz, Diehm (C), Pucks, Hils - I. Acikgöz, Platner, Şehitler - Zicai, Alber, Baum.

Peter: "Eine große Herausforderung für meine Mannschaft"

"Mit Kanada erwartet uns ein ähnlich athletischer Gegner wie die USA, bei denen viel über die Physis geht. Es wird eine große Herausforderung für meine Mannschaft", sagt Peter. "In diesem Spiel müssen wir 100 Prozent geben."

Die Länderspiele und das Trainingslager in Verl sind Teil der Vorbereitung auf die U 20-Weltmeisterschaft in Kolumbien, die vom 31. August bis 22. September 2024 stattfindet. 24 Teams werden in Südamerika um den WM-Titel mitspielen. Die drei Gruppengegnerinnen der DFB-Auswahl werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgelost.