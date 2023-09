Das ist die Startelf gegen Japan

Mit fünf Änderungen im Vergleich zum 0:2 gegen Kolumbien in Gelsenkirchen tritt die deutsche Nationalmannschaft heute (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) zum ersten Länderspiel der EM-Saison gegen Japan in Wolfsburg an. Für Malick Thiaw, Robin Gosens, Leon Goretzka, Jamal Musiala und Marius Wolf hat Bundestrainer Hansi Flick Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Serge Gnabry und Florian Wirtz für die Startformation nominiert, die der neue Kapitän Ilkay Gündogan aufs Feld führen wird.

Die deutsche Startelf:ter Stegen - Rüdiger, Schlotterbeck, Kimmich, Havertz, Wirtz, Gnabry, Süle, Sané, Gündogan (C), Can.