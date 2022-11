Das ist die Startelf gegen Japan

Mit Weltmeister Thomas Müller schickt Bundestrainer Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft in ihr WM-Auftaktspiel in Doha gegen Japan heute (ab 14 Uhr, live in der ARD und auf MagentaSport). Auch Jamal Musiala und Nico Schlotterbeck starten.

Die Startelf: 1 Neuer (C) - 2 Rüdiger, 3 Raum, 6 Kimmich, 7 Havertz, 10 Gnabry, 13 Müller, 14 Musiala, 15 Süle, 21 Gündogan, 23 Schlotterbeck