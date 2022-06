Das ist die Startelf gegen Italien

Im Auftaktspiel der Nationalmannschaft in der Nations League 2022/2023 heute Abend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Bologna gegen Gastgeber Italien setzt Bundestrainer Hansi Flick auf fünf neue Spieler im Vergleich zum 1:1 im letzten Länderspiel Ende März in den Niederlanden.

Die deutsche Startelf: 1 Manuel Neuer (C) - 2 Antonio Rüdiger, 5 Thilo Kehrer, 6 Joshua Kimmich, 8 Leon Goretzka, 9 Timo Werner, 10 Serge Gnabry, 13 Thomas Müller, 15 Niklas Süle, 17 Benjamin Henrichs, 19 Leroy Sané.