Das ist die Startelf gegen Israel

Jetzt kann es losgehen: Die deutsche U 21-Nationalmannschaft startet bei der EM in Georgien und Rumänien ab 18 Uhr (live in Sat.1) gegen Israel in das Projekt Titelverteidigung.

Cheftrainer Antonio Di Salvo setzt auf folgende Startelf: Noah Atubolu - Josha Vagnoman, Yann Aurel Bisseck (C), Tom Krauß, Yannik Keitel, Kevin Schade, Angelo Stiller, Youssoufa Moukoko, Henning Matriciani, Denis Huseinbasic, Luca Netz.