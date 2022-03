Das ist die Startelf gegen Israel

Zwei Rückkehrer und ein Debütant stehen in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft im ersten Länderspiel des Jahres gegen Israel in Sinsheim (ab 20.45 Uhr, live im ZDF). Bundestrainer Hansi Flick verhilft Nico Schlotterbeck in der Defensive zu seinem ersten Einsatz, im Mittelfeld starten Julian Draxler und Julian Weigl.

Die deutsche Startelf: 22 ter Stegen - 3 Raum, 5 Kehrer, 7 Draxler, 9 Werner, 11 Havertz, 14 Musiala, 15 Weigl, 16 Tah, 21 Gündogan (C), 23 Schlotterbeck.