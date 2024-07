Das ist die Startelf gegen Island

Mit sechs Änderungen im Vergleich zum letzten Länderspiel im Juni in Polen geht die Frauen-Nationalmannschaft in das vorletzte EM-Qualifikationsspiel in Island (ab 18.15 Uhr, live im ZDF). Merle Frohms kehrt für Stina Johannes zurück zwischen die Pfosten, zudem bringt Bundestrainer Horst Hrubesch Sjoeke Nüsken, Spielführerin Giulia Gwinn, Nicole Anyomi, Elisa Senß und Jule Brand von Beginn an für Pia-Sophie Wolter, Lena Oberdorf, Sydney Lohmann, Vivien Endemann und Laura Freigang.

Die Startelf: Frohms - Linder, Hendrich, Schüller, Nüsken, Gwinn (C), Anyomi, Bühl, Senß, Brand, Doorsoun.