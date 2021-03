Das ist die Startelf gegen Island

Heute Abend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) startet die deutsche Nationalmannschaft in Duisburg gegen Island in die WM-Qualifikation. Bundestrainer Joachim Löw setzt dabei in der Offensive unter anderem auf Kai Havertz, defensiv beginnen Lukas Klostermann und Emre Can.

Mit dieser Elf beginnt das deutsche Team: 1 Neuer, 4 Ginter, 6 Kimmich, 10 Havertz, 13 Klostermann, 16 Rüdiger, 18 Goretzka, 19 Sané, 20 Gnabry, 21 Gündogan, 23 Can.

[dfb]