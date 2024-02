Das ist die Startelf gegen Frankreich

Mit vier Veränderungen im Vergleich zum letzten Länderspiel in Wales schickt Bundestrainer Horst Hrubesch die Frauen-Nationalmannschaft heute (ab 21 Uhr, live in der ARD) ins Halbfinale der Women's Nations League in Frankreich.

Für Sara Doorsoun, Paulina Krumbiegel, Elisa Senß und Jule Brand kehren Marina Hegering, Giulia Gwinn, Lena Oberdorf und Lea Schüller in die Startelf zurück.

Die Startelf: 1 Frohms - 2 Linder, 3 Hendrich, 5 Hegering, 6 Oberdorf, 7 Schüller, 9 Huth, 11 Popp (C), 15 Gwinn, 19 Bühl, 20 Nüsken.