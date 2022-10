Das ist die Startelf gegen Frankreich

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht heute das erste Länderspiel nach der erfolgreichen WM-Qualifikation und das erste Heimspiel nach der EM an. Im Vorbereitungsspiel für die WM 2023 in Australien und Neuseeland trifft das Team von Martina Voss-Tecklenburg heute (ab 20.30 Uhr, live auf ARD) in Dresden auf Frankreich, das sich für die Niederlage im EM-Halbfinale revanchieren will.

Die deutsche Aufstellung: Frohms - Hendrich, Oberdorf, Huth, Popp (C), Lattwein, Dallmann, Rauch, Bühl, Nüsken, Anyomi.