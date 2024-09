Das ist die Startelf gegen Estland

Die U 21-Nationalmannschaft startet mit exakt denselben Spielern in ihr EM-Qualifikationsspiel heute Abend (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Estland wie am vergangenen Mittwoch beim 5:1 in Györ gegen Israel.

Die Startelf: Urbig - Arrey-Mbi, Rosenfelder, Martel (C), Röhl, Adeyemi, Woltemade, Thielmann, Netz, Reitz, Tresoldi.