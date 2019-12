Das ist die Startelf gegen Estland

Sechstes Spiel in der EM-Qualifikation: Heute Abend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) tritt die deutsche Nationalmannschaft beim Gruppenletzten Estland an. In der A. Le Coq Arena in der estnischen Hauptstadt Tallinn peilt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw den fünften Sieg an. Serge Gnabry steht dabei als Vorsichtsmaßnahme wegen muskulärer Probleme nicht in der Startaufstellung.

Dafür setzt Löw auf folgende Elf: 1 Neuer (C) - 6 Kimmich, 7 Havertz, 10 Brandt, 11 Reus, 13 Klostermann, 15 Süle, 16 Halstenberg, 19 Waldschmidt, 21 Gündogan, 23 Can.