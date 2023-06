Das ist die Startelf gegen England

Am dritten und letzten Gruppenspieltag der EM in Georgien und Rumänien muss die deutsche U 21-Nationalmannschaft gegen England (ab 18 Uhr, live in Sat.1) unbedingt gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe der israelischen Mannschaft gegen Tschechien hoffen, um doch noch ins Viertelfinale einzuziehen. Trainer Antonio Di Salvo wechselt im Vergleich zum 1:2 gegen Tschechien auf drei Positionen. Kenneth Schmidt und Youssoufa Moukoko sind angeschlagen und werden deshalb nicht zum Einsatz kommen können.

Die deutsche Startelf: 1 Noah Atubolu - 2 Josha Vagnoman, 4 Marton Dardai, 5 Yann Aurel Bisseck (K), 6 Tom Krauß, 8 Yannik Keitel, 9 Kevin Schade, 10 Angelo Stiller, 14 Henning Matriciani, 17 Noah Weißhaupt, 19 Nelson Weiper.