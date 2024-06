Das ist die Startelf gegen die Ukraine

550 Tage nach seinem bislang letzten Länderspiel kehrt Manuel Neuer beim vorletzten EM-Vorbereitungsspiel gegen die Ukraine heute (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) zwischen die Pfosten der Nationalmannschaft zurück. In der Abwehr kommt Waldemar Anton zu seinem ersten DFB-Einsatz von Beginn an.

Die deutsche Aufstellung: 1 Neuer - 4 Tah, 5 Groß, 6 Kimmich, 7 Havertz, 10 Musiala, 16 Anton, 17 Wirtz, 18 Mittelstädt, 21 Gündogan (K), 23 Andrich

[dfb]