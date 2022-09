Das ist die Startelf gegen die Türkei

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht die erste Partie nach dem knapp verlorenen EM-Finale in und gegen England an. Im vorletzten Qualifikationsspiel für die WM 2023 in Australien und Neuseeland trifft das Team von Martina Voss-Tecklenburg heute (ab 14.45 Uhr, live im ZDF) in Bursa auf Gastgeber Türkei - und löst mit einem Sieg das WM-Ticket. Die Bundestrainerin hat diese Aufstellung gewählt.

Die deutsche Startelf: 1 Merle Frohms - 2 Nicole Anyomi, 3 Kathrin Hendrich, 23 Sara Doorsoun, 17 Felicitas Rauch - 14 Lena Lattwein - 9 Svenja Huth, 20 Lina Magull, 16 Linda Dallmann, 19 Klara Bühl - 11 Alexandra Popp (C).