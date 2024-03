Das ist die Startelf gegen die Niederlande

Mit der gleichen Aufstellung wie im Spiel gegen Frankreich geht die Nationalelf heute Abend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Frankfurt am Main in das Länderspiel gegen die Niederlande.

Die Startelf: 22 ter Stegen - 2 Rüdiger, 4 Tah, 6 Kimmich, 7 Havertz, 8 Kroos, 10 Musiala, 17 Wirtz, 18 Mittelstädt, 21 Gündogan (C), 23 Andrich.

[dfb]