Das ist die Startelf gegen die Niederlande

Die zweite Chance auf einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Paris geht die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Spiel um Platz drei der Women's Nations League gegen die Niederlande heute (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Heerenveen mit zwei Änderungen an. Bundestrainer Horst Hrubesch schenkt im Vergleich zum 1:2 in Frankreich Sydney Lohmann und Jule Brand von Beginn an das Vertrauen, Lea Schüller und Svenja Huth sitzen zunächst auf der Bank.

Die deutsche Aufstellung: 1 Merle Frohms - 2 Sarai Linder, 3 Kathrin Hendrich, 5 Marina Hegering, 6 Lena Oberdorf, 8 Sydney Lohmann, 11 Alexandra Popp (C), 15 Giulia Gwinn, 19 Klara Bühl, 20 Sjoeke Nüsken, 22 Jule Brand.

